Ce samedi, la Ligue de football professionnel a reprogrammé le match entre River et Banfield qui était prévu ce dimanche à 21h15. Comme indiqué dans un communiqué, la rencontre entre les deux équipes se jouera mardi à 21h00.

COMMUNICATION DE LA LIGUE PROFESSIONNELLE A RIVER

Nous vous écrivons par la présente en réponse à votre note reçue aujourd’hui, et afin de ratifier dans tous ses termes la résolution adoptée par le conseil d’administration de la Ligue de football professionnel lors d’une réunion le 10h30. .2020 dans lequel il a été décidé de ne pas permettre la contestation des matchs officiels de la COUPE DE LA LIGUE 2020 au terrain d’entraînement du CA River Plate, identifié comme «River Camp» ainsi que d’informer tous les clubs de première division qu’aucun match officiel ne peut être joué sur les terrains d’entraînement. Malgré l’effort argumentatif mis en évidence dans la v / lettre, il ne parvient pas à déformer les fondements de la résolution, ni n’est acceptable v / réponse concernant le manque de temps pour rechercher un autre stade, car un acte diligent pour un club de La Première Division impose – plus dans ce type de demandes extraordinaires – de gérer des alternatives en cas de refus. De nombreux clubs de première division à travers l’histoire ont dû changer de stade, pour les raisons les plus diverses, et dans tous les cas, ils ont opté pour des stades activés pour le différend de cette catégorie. En vertu de tout ce qui précède, et afin d’apporter une solution permettant à toutes les parties impliquées d’avoir une plus grande prévisibilité concernant le litige de ce match, nous vous informons que la LPF a décidé de reporter la rencontre correspondant à la première date de la 2020 LEAGUE CUP entre votre institution et le CA Banfield pour le mardi 03.11.2020 à 21h00, donnant au Club Atlético River Plate un délai non prorogeable jusqu’à demain (11/01/2020) à 20h00 pour communiquer un stade activé pour les compétitions de première division où il officiera en tant que lieu de ladite réunion, sous l’avertissement d’être passible des sanctions prévues dans le règlement en vigueur. Enfin, nous vous rappelons que la Ligue professionnelle de football est l’organisateur des compétitions de première division, et qu’elle fait partie intégrante de l’Association argentine de football conformément aux articles 79 et 82 de ses statuts. Sans plus tarder et en attendant votre réponse rapide, nous vous saluons sincèrement.