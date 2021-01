La Coupe Davis manque d’un de ses sponsors officiels pour l’édition 2021. mairie de Madrid Il ne fera pas partie de cette catégorie dans l’un des meilleurs tournois de la planète, dans le cadre de la restructuration d’un projet qui, après de bons résultats sportifs mais pas tant économiques en 2019 et son annulation en 2020, fait face à une deuxième édition pleine de logique incertitudes auxquelles ils doivent faire face Tennis de Kosmos, promoteur du nouveau Davis, et son président, Gerard Piqué.

Comme OKDIARIO l’a appris, la Mairie de Madrid continuera à collaborer avec Kosmos pour la Coupe Davis, comme fait partie du soutien inconditionnel aux événements sportifs qui ont lieu dans la capitale espagnole, mais en 2021, il ne le fera pas en tant que sponsor officiel. Il y a deux ans, lors de la première édition du tournoi sous son nouveau format, Madrid avait l’exclusivité au niveau du siège, quelque chose qui ne se poursuivra pas dans une 2021 pleine de changements et dans laquelle, malgré le fait que la ville portera le poids, du consistoire ils ont préféré collaborer d’une autre manière avec Davis.

Le conseil municipal ne sera pas un sponsor officiel mais il est collaborateur d’un tournoi qui, comme le reste des épreuves de tennis du calendrier, fait face à une édition avec beaucoup d’incertitude en raison de la pandémie de coronavirus. Les dates de la Coupe Davis, du 25 novembre au 5 décembre, suscitent un certain optimisme tant au sein Tennis de Kosmos comme dans le mairie de Madrid, mais ces derniers ne voient pas possible de faire le même investissement qu’en 2019, et qu’il allait se répéter dans des conditions normales en 2020.

Alors lui mairie de Madrid a contribué un montant non négligeable de 5 millions d’euros en tant que l’un des sponsors officiels du tournoi, un montant qu’ils ne peuvent pas livrer maintenant pour un tournoi dont on ne sait pas s’il aura ou non une audience, en plus d’autres modifications qui peuvent être être forcé en raison de la présence du coronavirus. Le fait que Madrid ne soit pas la seule ville organisatrice du Coupe Davis a pu peser sur la décision, bien que la raison principale soit la baisse plus que probable de capacité, qui nuit à l’impact économique direct sur la capitale espagnole.

Le conseil municipal accorde et prépare la Caja Mágica

La décision du conseil a été appuyée par Tennis de Kosmos, qui est en mesure de rechercher d’autres sponsors officiels pour accompagner Rakuten, sponsor principal de l’événement des finales de la Coupe Davis. En retour, le mairie de Madrid agira en tant que collaborateur non seulement pour le transfert des installations, dans ce cas, le Boite magique, l’un des lieux phares de la ville, mais aussi dans son conditionnement, important pour un événement qui va bien au-delà du tennis et dans lequel des modifications particulières sont nécessaires pour le mener à bien. L’engagement est que la collaboration est similaire à celle des années précédentes, malgré le fait que l’investissement ne soit pas direct en termes de parrainage mais en nature.

Ce point fait partie de un accord qui n’est pas encore signé, bien qu’il soit approuvé depuis des mois, de sorte que Madrid est le lieu principal – sinon le seul – du tournoi le plus spécial du calendrier du tennis professionnel. Selon des sources consultées par ce journal, la signature du contrat attend une rencontre décisive entre le maire de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, et le président de Kosmos Tennis, Gérard Piqué.

L’annonce officielle pourrait être faite en mars, date à laquellee Kosmos Le processus de sélection des deux villes qui accompagneront Madrid dans l’organisation de la Coupe Davis. Villes qui seront sur le continent européen et avec une liaison aérienne facile avec la capitale, où se joueront les demi-finales et la finale du tournoi, ainsi que deux groupes de la phase initiale, dont celui de Espagne, et deux quarts de finale, également avec l’hôte et la championne actuelle, au cas où elle se qualifierait.

Entente entre Kosmos et le conseil municipal

Gerard pique et Tennis de Kosmos Ils travaillent avec optimisme pour une édition qui, s’il n’y a pas de changements, sera la dernière à court terme avec Madrid comme lieu de rendez-vous. Comme OKDIARIO l’a annoncé en mai dernier, les États-Unis sont le grand candidat pour accueillir le tournoi à partir de 2022, après avoir traversé l’étang a été impossible en 2021 en raison de l’engagement avec la capitale espagnole de tenir deux éditions sur le territoire . Japon Il a également des options, bien que la pandémie ait pu changer les priorités des deux.

Tellement de Kosmos Comme le conseil municipal travaille avec une bonne compréhension et le changement des conditions de collaboration ne sont pas un problème pour le promoteur du tournoi, qui garantit des installations exceptionnelles telles que celles de la boite magique, avec trois courts intérieurs clés pour accueillir un tournoi qui, en raison des dates, doit être à l’intérieur, en plus du conditionnement de ceux-ci par la mairie de Madrid. Les 5 millions fournis par la Mairie en tant que sponsor officiel visent à être remplacés par d’autres accords privés afin que l’un des événements sportifs qui implique le plus gros investissement continue d’être bénéfique pour l’entreprise présidée par Piqué.