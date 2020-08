Depuis le début du «Saint-Esprit», il est clair que nous assistons à une hantise. Pour un spectacle qui a consacré ses premières entrées aux monstres et à la magie (à la fois réels et imaginaires), cette distinction est la clé – «Holy Ghost» est une autre sorte d’horreur. Le spectacle s’ouvre sur un parchemin, un texte blanc juxtaposé sur un fond noir, qui se lit comme suit: «À l’été 1955, un groupe d’hommes et de femmes noirs a emménagé dans une maison du côté nord de Chicago. Dix jours plus tard, trois personnes ont disparu à l’intérieur de la maison, pour ne plus jamais être revues. Pionnier est dangereux… »Connaissant la cacophonie violente des rencontres paranormales qui s’ensuit,« dangereux »est un euphémisme.

«Saint-Esprit» se sent d’abord décousu. Dans la foulée de la sortie de la semaine dernière, au cours de laquelle George a péri sans cérémonie sur la banquette arrière de sa propre voiture, Lovecraft Country ne fait pratiquement aucune tentative pour faire face aux conséquences immédiates de ce qui est arrivé à Tic, Leti, Montrose et George. L’épisode commence à Chicago, trois semaines après la mort de George. On ne voit pas ses funérailles et on ne sait pas comment le groupe s’est échappé du Massachusetts. Tout le monde à l’écran tente de retrouver un semblant de normalité. Au départ, Tic reste avec Hippolyta (l’épouse de George) et sa cousine Diana pour tenter de les soutenir. Hippolyta – qui ne connaît pas la véritable cause de la mort de George – passe la majeure partie de l’épisode à déchirer des pages de livres sans méfiance et à paraître généralement opprimé. Diana semble prendre la nouvelle de la mort de son père aussi bien qu’un enfant le pourrait. Montrose est enfermé dans son appartement dans une stupeur perpétuellement ivre. Lui et Tic ne sont pas totalement aux prises avec la mort de George, et la tentative de dissimuler les circonstances qui l’entourent ne fait que compliquer les choses.

Le Leti, en revanche, semble au moins prospérer. Après avoir découvert que sa mère lui avait apparemment laissé un héritage important, elle a emménagé dans une maison du côté nord entièrement blanc de Chicago. La résistance à laquelle elle fait face de la part de ses voisins blancs sert de toile de fond à cet épisode. (Très tôt, la sœur du Leti, Ruby, mentionne un autre quartier de Chicago où une émeute a presque commencé après qu’un couple noir a emménagé dans un bâtiment entièrement blanc.) Lorsque le Leti et ses pensionnaires emménagent dans leur nouvelle maison, ils le font un dimanche. pour ne pas alerter le reste du quartier. Cela ne fonctionne pas: ses voisins affichent des pancartes – basées sur une résistance réelle à l’intégration du logement – sur leur pelouse avant déclarant «C’est un quartier entièrement blanc». Finalement, ils garent leurs véhicules devant la maison et attachent des briques aux klaxons de leur voiture, produisant un cri incessant qui, espère-t-il, forcera Leti à sortir. La police regarde et ne fait rien.

En plus de tout cela, il semble y avoir un brassage d’activité paranormale. L’ascenseur de la maison de Leti est manifestement possédé. Pendant que Leti dort, une main flottante et ensanglantée lui arrache les draps. Un fantôme de femme noire la regarde depuis le chevet. À un moment donné, le Leti vérifie le four et constate qu’il a été falsifié. Quelques instants plus tard, elle entend un chœur de voix désespérées et regarde la porte de la cave s’ouvrir, comme si quelque chose ou quelqu’un essayait de s’échapper. Lors d’une fête à la maison, Diana et un groupe d’enfants jouent avec une planche Ouija (car c’est toujours une bonne idée) et communient sans le savoir avec les morts. Et après plusieurs épisodes de faire allusion à leurs sentiments l’un pour l’autre, Tic et Leti ont finalement consommé leur relation – tandis qu’un fantôme avec un clou dans la tête se cache à proximité.

Au moment où les voisins de Leti brûlent une croix sur sa pelouse, la scène est prête. Elle s’en prend à ses agresseurs en brisant les vitres de leur voiture et en enlevant les briques. Alors que les sirènes retentissent en arrière-plan, Tic et d’autres veillent avec des fusils. Avant l’arrivée des policiers, ils cachent leurs armes dans la voiture de Ruby et se rendent. Dans le fourgon de police, nous découvrons (via littéralement le flic le plus raciste de tous les temps) que des années plus tôt, la police avait trouvé huit cadavres noirs dans la maison, qu’ils appellent la maison «Winthrop». Plus tard, après une brève rencontre avec une tête paranormale géante qui se transforme à partir d’un tas de photos, Leti reconstitue l’histoire de sa maison.

L’ancien propriétaire était un scientifique nommé Hiram Epstein. Epstein a fait des expériences brutales sur les Chicagoans noirs pendant des années et le Leti soupçonne que le chef de la police lui fournissait des victimes. Après que Leti ait présenté ses découvertes à Tic, ils discutent enfin de ce qui s’est passé à Ardham. Au cœur du «Saint-Esprit» se trouve le lien entre le traumatisme que le groupe a enduré et l’histoire de la souffrance dans la nouvelle maison du Leti. Ce n’est pas un accident si le groupe enterre sa culpabilité et sa peur de ce qui s’est passé à Ardham, il est de plus en plus hanté par des fantômes littéraux. En raison des circonstances entourant la mort de George, aucun de ses proches n’a pu faire son deuil. Tous ont, à leur manière, été joués et maltraités de la même manière que les prisonniers d’Epstein. Pour Leti, qui doit faire face aux ramifications personnelles de la mort et de la résurrection, c’est doublement vrai. Pour trouver la paix, elle se rend compte qu’elle devra affronter son propre traumatisme.

La séquence finale de l’épisode double sur ce point. Après avoir embauché un chaman pour nettoyer la maison, Tic et Leti sont attaqués par l’esprit d’Epstein. Epstein tue le chaman, la possède, puis transfère son âme à Tic. Pendant que tout cela se passe, trois des voisins blancs du Leti pénètrent dans la maison pour tenter de terroriser le groupe et sont eux-mêmes massacrés par des fantômes (l’un des garçons blancs brandissant des chauves-souris se fait couper la tête par cet ascenseur dément). Ils – plutôt que Tic, Leti et Montrose ou la sœur du Leti – sont les trois «pionniers» annoncés par le rouleau d’ouverture.

Le Leti n’est capable de repousser Epstein du corps de Tic qu’en appelant les esprits des victimes noires du scientifique à l’aide. Au fur et à mesure que la forme éthérée d’Epstein se désintègre, les corps mutilés des femmes, des hommes et des enfants sur lesquels il a expérimenté guérissent progressivement, avant de disparaître d’eux-mêmes. Ensemble, ces derniers plans sont mieux compris comme une méditation sur ce qui arrive aux gens et aux communautés lorsqu’ils enterrent leurs méfaits, leurs squelettes, leur douleur. Dès le début de l’épisode, le récit est alimenté par une question: que nous arrive-t-il lorsque nous ignorons notre histoire? En fin de compte, la réponse «Saint-Esprit» est que si nous ignorons notre passé, il nous hantera pour toujours.

Leçon d’histoire: le racisme scientifique

George Washington était un grand général. Il apprend à diriger les hommes sur le champ de bataille tout en combattant dans la guerre française et indienne, une lutte qui consiste essentiellement à savoir quelle puissance impériale (Grande-Bretagne ou France) aurait le droit de piller l’Amérique du Nord. Washington tenait aux attaques surprises, qui étaient généralement considérées comme «déshonorantes» dans la guerre européenne traditionnelle. Il n’a pas abattu un cerisier et il pouvait mentir, mais il croyait qu’un président n’était pas un roi. Après huit ans en tant que commandant en chef, il a quitté ses fonctions avec une limite de mandat auto-imposée. Quand on voit des peintures murales de Washington, il sourit rarement. La conception populaire est qu’il grimaçait parce qu’il avait des dents en bois, mais c’est une demi-vérité. Washington grimaçait peut-être, mais ses prothèses n’étaient pas en bois – elles étaient faites de dents humaines, probablement retirées de force de la bouche des captifs qu’il croyait posséder. Parce que parmi toutes les choses que George Washington était dans sa vie, il était, avant tout, un ravisseur – depuis le moment où il avait 11 ans jusqu’au jour de sa mort, Washington s’est occupé du commerce de la chair. Au moment de sa mort, il commandait plus de 123 corps réduits en esclavage. L’histoire – l’histoire réelle – est souvent peu flatteuse.

L’histoire d’Hiram Epstein évoque des corollaires réels comme celui de Washington, dans lequel les corps noirs ont été mutilés au nom du soulagement médical ou de l’avancement des blancs. Dans un contexte contemporain, la plus célèbre d’entre elles était l’expérience Tuskegee, une étude scientifique approuvée par le gouvernement sur les effets de la syphilis sur les hommes noirs dans laquelle les médecins ont diagnostiqué la maladie vénérienne de 399 métayers ruraux de l’Alabama, en ont caché les résultats et en aucune tentative de les traiter (même après que la pénicilline s’est avérée être un combattant efficace). À un moment donné, l’infirmière responsable du programme a même suivi un participant au cabinet d’un médecin privé pour tenter de l’empêcher de se faire soigner. L’expérience a duré de 1932 à 1972, a entraîné d’innombrables décès et a même conduit de nombreux enfants des participants à contracter la maladie par voie congénitale.

En 2018, une statue de J. Marion Sims – qui a été surnommée le «père de la gynécologie» – a été retirée de Central Park en raison de son histoire d’expérimentation brutale sur des femmes asservies. Sans leur consentement et sans anesthésie (il ne croyait pas que les Noirs ressentaient de la douleur), les Sims ont opéré ces femmes jusqu’à 30 fois chacune. Tout au long de la période d’avant-guerre, les écoles de médecine et les médecins du pays étaient connus pour déraciner des corps noirs frais de leurs cimetières, les utilisant comme matériel de pratique pour perfectionner leurs compétences. En 2017, l’histoire d’Henrietta Lacks – une femme noire décédée d’un cancer du col de l’utérus et dont les cellules ont été utilisées (sans le consentement de sa famille) pour formuler des options de traitement révolutionnaires – a été transformée en film sur HBO. La vérité de l’histoire des États-Unis est que des hommes comme Hiram Epstein de Lovecraft Country n’ont jamais été des anomalies.

Études religieuses: Orishas

Avant d’être jetée sans cérémonie au plafond par le fantôme d’Epstein, le chaman a pris un moment pour invoquer une figure nommée «Momma Oya» pour tenter d’exorciser les esprits de la maison. Oya est un orisha – une divinité dans la religion Yoruba – et le connecteur entre les mondes des vivants et des morts. Le peuple Yoruba vit sur la côte ouest de l’Afrique, du Ghana au Nigéria. Pendant la traite transatlantique des esclaves, cette zone a été fortement minée pour les corps captifs. Lorsque des esclaves ont été emmenés dans des colonies des Amériques, ils ont apporté avec eux leurs liens avec les orishas de Yoruban. Santería à Cuba, Candomblé et Umbanda au Brésil, Shango à Trinidad et Vodou en Haïti sont tous des prolongements de cette vaste et riche religion – beaucoup d’entre eux contiennent même des références explicites à des orishas individuels comme Oya. Le yoruba est toujours pratiqué sous sa forme traditionnelle à travers le monde. L’album visuel de Beyoncé, Black Is King, sorti sur Disney + le mois dernier, est imprégné de mythologie et de références yorubanes.

L’utilisation de l’orisha par Lovecraft Country est un départ par rapport à la présentation des deux premiers épisodes, la magie étant quelque chose de biblique. Jusqu’à présent dans le spectacle, pratiquement toutes les références au mysticisme se sont concentrées sur les conceptions occidentales de la théologie chrétienne. En centrant cet épisode sur d’autres sources de religiosité, la série reformule qui contrôle le pouvoir mystique et élargit les sources à partir desquelles il peut être exploité. Dans «Holy Ghost», nous découvrons que la magie n’est plus le monopole des hommes blancs. Pour les personnages noirs de Lovecraft Country, cela aura sans aucun doute d’énormes ramifications.

Une question persistante: que faisons-nous ici?

Le «Saint-Esprit» est déroutant pour plusieurs raisons. Bien que la série soit toujours attirée par les méchants les plus burlesques, les critiques sociales qui sous-tendent Lovecraft Country sont généralement correctes et, souvent, assez convaincantes. Chicago est toujours l’une des villes les plus ségrégées du pays et il est rafraîchissant de voir un morceau de culture pop contemporaine au moins essayer de s’attaquer à cet héritage. Mais comme les autres premières entrées de la série, « Holy Ghost » est miné par la nature décousue du récit et son accent excessif sur le complot explosif. Des scènes comme celle entre Leti et Ruby vers la fin de l’épisode (où Leti admet accidentellement que l’argent qu’elle a obtenu pour la maison provenait de leur mère décédée) se sentent vides. Nous sommes maintenant depuis trois heures dans la série et nous ne savons pas qui est leur mère ni aucune des histoires de Ruby, et – malgré l’heure presque complète que nous venons de passer avec elle – nous ne savons toujours pas vraiment ce qui motive le Leti .

Lovecraft Country évolue, mais je ne sais toujours pas dans quelle direction. À la fin de «Holy Ghost», Tic a réalisé que la maison du Leti avait été payée par Christina Braithwhite, qui n’était apparemment pas morte avec son père aryen; Hippolyta est en plein déni des circonstances entourant la mort de George; Montrose veut juste ignorer tout ce qui s’est passé et ruminer dans son appartement; et le Leti «pensait que le monde était à sens unique» et se rend compte maintenant qu’il est rempli d’un surplus de suprémacistes blancs mystiques. Quelqu’un d’autre se demande-t-il où tout cela va?