Diego Simeone et sa femme Carla Pereyra ont décidé de mettre leur impressionnant maison située dans le quartier de Salamanca. El Cholo et sa femme ont acheté cet immense appartement dans le centre de Madrid en 2018 et l’ont entièrement rénové, c’est pourquoi ils demandent maintenant 4,5 millions d’euros pour la maison de luxe qui appartient toujours aux deux jusqu’à ce qu’ils trouvent un acheteur solvable.

L’entraîneur de l’Atlético de Madrid et son partenaire de vie ont fait un investissement important dans cet appartement, idéalement situé dans le quartier exclusif de Salamanca. En fait, il peut être considéré comme l’un des joyaux de leur patrimoine, même s’ils tentent maintenant de s’en débarrasser sous la forme d’une vente et en échange de 4,5 millions d’euros, comme le rapporte Diez Minutos. Cholo l’a acheté pour trois millions d’euros, mais Il l’a complètement réformé avec grand plaisir avec Carla Pereyra, c’est pourquoi maintenant ils demandent 1,5 kilos de plus que ce qu’il leur a coûté.

Plus de détails sur la maison

La maison est impressionnante et peu dans le centre de Madrid auront ses caractéristiques. Il a 380 mètres carrés, un salon avec quatre balcons donnant sur la rue, une cuisine design, quatre chambres, cinq salles de bains, une buanderie et un débarras. Tout cela a été soigné dans les moindres détails et avec les meilleures qualités, car la réforme qu’ils ont entreprise était presque complète.

Dans tous les cas, il faut noter que Simeone, Carla Pereyra et leurs filles n’ont jamais vécu dans cet appartement du quartier de Salamanca. Oui ils ont été très attentifs en leur temps à la réforme pour que ce soit à leur goût, mais l’entraîneur et le mannequin résident dans la maison qu’ils ont dans l’urbanisation de La Finca, à la périphérie de la capitale, où vivent de nombreux autres entraîneurs et footballeurs. .

C’est peut-être la raison pour laquelle ils ont maintenant décidé de mettre en vente l’appartement, situé dans le quartier Salamanca de Madrid, au premier étage de un palais a reçu le prix national d’architecture de 1923. Par curiosité, Marta Ortega et son mari, Carlos Torretta vivent dans le même bâtiment.