Mis à jour le 28/10/2020 à 18:15

“La malédiction de Bly Manor” continue d’être un succès sur Netflix en tant que l’une des séries les plus vues sur la plate-forme. Mike Flanagan est de retour avec une histoire d’horreur et de fantômes après avoir remporté le public en 2018 avec “The Curse of Hill House”. Cette nouvelle fiction est basée sur le roman d’horreur de 1898 «Another Turn of the Screw» de Henry James.

REGARDEZ ICI: “The Curse of Bly Manor”: toutes les séries et films de Mike Flanagan sur Netflix

La nouvelle série de Netflix suivez l’histoire de Dani (Victoria Pedretti), une gouvernante américaine qui s’occupe de deux enfants orphelins, nommés Miles et Flora, dans un domaine anglais. En arrivant au domaine Bly, les choses commencent à devenir bizarres quand Dani commence à voir des apparitions fantomatiques qui déclenchent des événements terrifiants.

“The Curse of Bly Manor” raconte l’histoire de Dani, une jeune gouvernante qui décide de déménager à Londres et de postuler à un emploi pour s’occuper de deux enfants orphelins dans une vieille maison (Photo: Netflix)

Flore, joué par l’actrice Amélie Bea Smith, est le plus jeune résident de la manoir bly manor. La fille est l’un des personnages qui a attiré le plus l’attention du public pour sa mystique qui s’est avérée être la plus inquiétante de l’histoire.

La petite fille a attiré l’attention dès le début en s’asseyant devant le lac avec une poupée à la main, et son penchant pour les déplacer était intimidant pour Dani. Cela a également suscité la curiosité du public qui s’est demandé ce que signifiait le poupées de flore. Le site “vix.com” semble avoir la réponse.

Poupées de Flora représentent toutes ces personnes qui sont passées par la propriété de Manoir Bly, de Viola (La Dame du Lac) à Owen, le chef du lieu. Netflix était chargé d’expliquer ce point à travers son compte Twitter, où il a montré une série de photographies comparant ces jouets à chaque personnage de la série.

“La hantise de Bly Manor” (Photo: Twitter / Netflix)

Bien que toutes les poupées ne soient pas effrayantes, il y en a trois qui ont attiré l’attention pour ne pas avoir de visage: Miss Jessel (l’ex-nounou de Flora et Miles), Viola et Perdita, les sœurs qui ont fini par se détester.

Bien que Flora ne le mentionne jamais directement, elle peut voir les personnes décédées il y a des années dans le manoir bly manor et il les a représentés avec les poupées qu’il a.

Flora est interprétée par l’actrice Amelie Bea Smith (Photo: Netflix)