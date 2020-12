Tout semblait aller particulièrement bien pour Ousmane Dembélé en ce début de saison. Petit à petit, il a semblé carburer, se mettre en phase avec l’équipe et commencer à donner et à montrer ce football pour lequel il a été signé de la BVB. Le Français semblait se redécouvrir, avec cet extrême tranchant et déséquilibrant qui génère un danger constant. Tout allait trop bien … jusqu’à aujourd’hui.

le Barça a signalé ce dimanche une nouvelle blessure à Dembélé, un autre plus musclé, le premier cette saison. “Un allongement au niveau des ischio-jambiers de la cuisse droite”, a souligné le club à travers ses canaux officiels, bien qu’ils n’aient pas déterminé une durée estimée d’absence mais étaient en attente “d’évolution. Mauvaise nouvelle pour le Français, dans son meilleur moment du parcours, peut-être depuis son arrivée à l’entité culé, et un nouveau freinage sous forme de blessure et ils partent …

Depuis son arrivée en 2017, Dembélé Il a été possible de passer plus de temps blessé que capable de jouer au football. Cela a été, avec la gêne de son comportement extra-sportif et de son indiscipline, les grands maux du joueur pour que son succès ne soit pas plus grand jusqu’à présent. Les blessures musculaires sont derrière le joueur depuis sa signature.

Dembélé est en verre

Son premier grand revers est arrivé Septembre 2017, pratiquement rien d’autre pour arriver, au premier des changements, blessé. Dans Getafe-Barça le joueur a fait un effort démesuré qui a causé un rupture du tendon du biceps fémoral de la cuisse gauche pour lequel il a dû être intervenu. Il a fallu trois mois et demi pour réapparaître, début janvier. C’était le premier et le début de son histoire de blessures tortueuses.

Pas le temps de mâcher votre football Dembélé il a de nouveau été blessé. Quelques jours après sa réapparition, nouveau revers: une déchirure fibrillaire dans le demi-tendineux de la cuisse gauche. Il faudrait encore un mois pour réapparaître, même si cela trouverait une stabilité dans cette voie. Déjà dans la dernière ligne droite, un autre revers, une entorse à la cheville droite contre la Real Sociedad lors du dernier match de la saison.

Déjà le 18/19, en janvier 2019, Dembélé a subi une autre blessure, De nouveau dans le cheville, bien que cette fois dans le la gauche. Encore un mois en cale sèche. Il a passé un mois sans problèmes jusqu’à la prochaine blessure. Dans un Barça-Rayo, il a ressenti une piqûre qui s’est traduite par un allongement du biceps fémoral de la cuisse gauche, bien qu’il ait pu disputer le prochain match de Ligue des Champions contre Lyon dans lequel il était plus: déchirure musculaire du biceps fémoral de la jambe gauche. Un autre mois. Le Français est réapparu en avril et a réussi à enchaîner de bons matchs jusqu’à sa prochaine blessure. C’était le septième: plus de problèmes aux ischio-jambiers dans votre jambe droite.

Ni performances ni offres

Déjà en 19/20, Dembélé la saison a commencé par un nouveau revers. Lors du premier match contre l’Athletic Bilbao, il a subi un déchirure fibrillaire de la jambe gauche pour lequel il a passé plus d’un mois à l’infirmerie. Il a récupéré et reprendrait le ton entre octobre et novembre jusqu’à son prochain revers face au BVB en Ligue des champions: une déchirure du biceps fémoral. De cela, il ne s’est pas bien remis et, après l’entraînement, les pires présages se sont confirmés, il s’était cassé. Il a été diagnostiqué une déchirure complète du tendon du biceps fémoral proximal de la jambe droite. pour lequel il a dû s’arrêter sous le couteau et a raté presque toute la saison.

Ce parcours, après avoir démarré du bon pied et sans blessures, vient son premier revers de la saison avec ce étirement dans les ischio-jambiers de la cuisse droite, la onzième blessure du Français depuis son arrivée à Barcelone en 2017 et qui lui a fait rater de nombreux matchs jusqu’à présent après trois saisons et le début de celle-ci. En tout, Dembélé a été disputé seul 86 jeux avec l’élastique blaugrana et il a raté 99 matchs officiels depuis son arrivée au Barça en 2017 et seuls 13 d’entre eux l’ont été par décision technique (il était sur le banc et n’a pas joué). Le reste, 86 ans, à la suite des blessures …