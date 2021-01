De l’écriture

La marcheur Alegna González est revenue triomphalement à la compétition après un peu plus d’un an en raison de la pandémie et d’une blessure; il a remporté l’épreuve du 10 000 mètres lors du 31e Championnat majeur d’athlétisme d’Amérique centrale qui s’est tenu au stade national de San José, au Costa Rica.

Championne du monde junior et avec une place olympique à Tokyo 2020 l’année prochaine, Alegna a arrêté le chronomètre en 45: 27,26 minutes, battant la championne locale et nationale Noelia Vargas (45: 49,19), ainsi que la portoricaine Rachelle de Orbeta Pérez (48 : 26.30) et la mexicaine Karla Serrano (48: 53.37).

González, 21 ans, a dit au revoir à l’inactivité qu’il avait en raison d’une blessure qui a nécessité une intervention chirurgicale au genou et de la pandémie de Covid-19, qui a interrompu toute compétition, dans son cas, les rencontres sportives à Dudince, en Slovaquie, le 12 mars, et celle de Poderbrady, République tchèque, le 4 avril, où la marchette s’apprêtait à améliorer sa marque dans les 20 kilomètres, qu’elle comptait parcourir en moins de 1h27 d’heure, pour commencer à se placer dans l’élite monde vers les Jeux olympiques reportés.

Alegna, élève de l’ancien olympien Ignacio Zamudio, est devenu une révélation de l’athlétisme mexicain après avoir remporté le 10000 mètres en 2018 lors de la Coupe du monde U20 en Finlande avec une démonstration de puissance dans les deux derniers kilomètres, dont il est venu par derrière. pour reléguer la Turque Meryyem Bermez et l’Équatorienne Glenda Morejón.

▲ Les marcheurs Emiliano Zamudio, César Córdova et Alegna González après avoir terminé leurs tests Photo Conade

Avec ce triomphe, Alegna reprend confiance face à ce qui va suivre, que des joutes auront lieu en Europe à partir d’avril prochain.

Au 10 000 mètres masculin (finale), César Córdova a terminé deuxième avec un temps de 43: 30,13 minutes, dépassé par le Guatémaltèque José Ortiz (43: 00,82, RCCA). En troisième position, le monarque costaricien et national Yeudi Bonilla (44: 34,60), suivi du Mexicain Emiliano Zamudio (49: 08,06).

Le concours a attribué des points pour le classement mondial et les quatre marcheurs mexicains, entraînés par Zamudio, ont obtenu les résultats suivants: Alegna (1107), Karla (1016), César (1009) et Emiliano (813).

Le Costa Rica, il y a deux mois, a relancé les événements sportifs d’athlétisme, en respectant strictement les protocoles sanitaires approuvés par le ministère des Sports et de la Santé du pays pour éviter les infections à coronavirus.