La mer des doutes du VAR

Le protocole n’offre pas de doutes: vous ne pouvez assister l’arbitre que dans le cas où “Il y a une erreur évidente et manifeste ou un incident grave par inadvertance en relation avec: but / pas de but, pénalité / pas de pénalité, carton rouge direct ou confusion d’identité”. Bien que les règles du football, sport vivant et passionné, restent souvent sur papier. C’est le paradoxe de la technologie qui est censée résoudre des problèmes et semble parfois les augmenter.

Comme le VAR est généralement une mer de doutes, deux anciens collèges asturiens, à la fois internationaux et possédant une vaste expérience dans le monde du football, répondent aux questions clés sur l’outil. Il s’agit de Manuel Díaz Vega (Salas, 1954), qui a également été directeur technique du Comité technique des arbitres de la Fédération espagnole pendant 17 ans, jusqu’en 2018; et César Muñiz (Bruxelles, 1970), aujourd’hui directeur général de la Talavera, Segunda B.

Tous deux analysent pour LA NUEVA ESPAÑA les avantages et les inconvénients du VAR dans le football espagnol et tentent de mettre en lumière les doutes des supporters. Comme beaucoup de fans, ils diffèrent sur un aspect clé: l’interventionnisme du VAR. Muñiz estime que davantage de pièces devraient être examinées et Díaz Vega s’engage à rendre l’application plus restrictive.

1 – Pourquoi y a-t-il tant de doutes sur un outil venu résoudre des problèmes?

–Manuel Díaz Vega: Tout est à l’origine des interventions VAR. Il y a un type de jeu dans lequel il n’y aura jamais d’accord entre les fans, ce qui est passionné. Le VAR ne doit pas y entrer. La confusion générale résulte de l’évaluation d’un trop grand nombre de pièces.

–César Muñiz: Le VAR est un très bon outil si vous ne commettez aucune infraction comparative et tombez dans les quatre hypothèses. Mais quand les gens voient qu’ils entrent dans une pièce et non dans une autre très similaire, la méfiance est créée.

2 – Pourquoi le VAR envoie-t-il une critique de certaines pièces et pas d’autres?

–MDV: Le protocole au niveau international est très clair, mais il y a parfois une volonté de vouloir tout voir et que rien ne reste impuni. C’est alors que nous allons à des jeux qui, subjectivement, peuvent ou non être une faute. Il y a place à l’erreur. Et par conséquent, les doutes.

-CM: Dans tout outil avec des humains derrière, il y aura toujours une interprétation subjective. Ce serait formidable pour une machine de décider, mais vous ne pouvez pas et l’erreur humaine existera toujours.

3 – Vous semble-t-il exact que l’arbitre de terrain a toujours le dernier mot?

–MDV: Oui, cela émane des règles du jeu et des règlements actuels de l’arbitrage international. Si ce n’était pas le cas, nous entrerions dans un océan d’opinions difficile à gérer.

-CM: Avant le VAR, est né l’arbitre, qui est la plus haute autorité et le maximum responsable sur un terrain de football. Le VAR est un outil de conseil, un support, mais la décision finale doit être prise par l’arbitre.

4 – Le bilan de l’influence du VAR est-il négatif ou positif?

–MDV: Cela me semble positif, car ce que l’arbitrage vidéo apporte, c’est la lumière sur certains jeux. La surutilisation de VAR est ce qui mine et augmente la controverse, mais c’est une petite partie.

-CM: Le verre peut être vu à moitié plein ou à moitié vide. Je suis positive. Je pense que si cela élimine 98% des erreurs, c’est intéressant. Il existe une marge d’erreur minimale qui existera toujours.

5 – Le VAR devrait-il être plus interventionniste et ne pas s’en tenir uniquement à des jeux clairs et évidents?

–MDV: A mon avis, non. Le VAR doit intervenir dans ces cas d’objectivité totale. C’est-à-dire dans les jeux qui n’offrent aucun type de doutes et que toute personne, quelle que soit l’équipe, a le même avis que son adversaire.

-CM: Cette année, le VAR intervient dans de nombreux jeux gris qui ne sont pas très clairs, mais dans d’autres il n’agit pas. Je crois que si l’arbitre va à l’écran c’est positif, et il vaut mieux qu’il perde trente secondes et voit une autre opinion que de rester dans les limbes. Puisqu’il existe un tel outil, vous devez l’utiliser.

6 – Comment le système VAR pourrait-il être amélioré?

–MDV: Réduire les possibilités d’intervention et les rendre plus restrictives. Le débat est de savoir où le placer. Le football a une raison impérieuse qui est la passion et il prend tout en avant. Par conséquent, les jeux à ré-arbitrer doivent être très clairs. L’exemple clair est le hors-jeu: soit il l’est, soit il ne l’est pas.

-CM: Former et créer des positions spécifiques dans la salle VOR. On peut être un très bon arbitre de terrain, mais ne pas être bon au VAR. Et vice versa. À mon avis, il faut créer cet organe spécifique comme à son époque, cela se faisait avec les assistants. C’était une percée. S’il y a des arbitres formés et exclusivement dédiés au VAR, cela pourrait être amélioré.

7 – Les équipes asturiennes, notamment Oviedo, se sont plaints de cette campagne à propos de l’application du VAR, qu’en pensez-vous?

–MDV: Les gens me disent dans la rue, les fans d’Oviedo et du Sporting. Parfois, il y a des plaintes raisonnables et d’autres répondent à cet intérêt passionné. Mais j’ai moi-même des doutes, car nous ne pourrons jamais éliminer l’erreur du football. 27% des pénalités lancées sont manquées et on ne peut pas demander la perfection aux arbitres.

-CM: Il est vrai que cette saison, il y a eu une action au cours de laquelle, surtout pour Oviedo, le VAR n’a pas réussi. Mais, à la fin, tout ce qu’ils vous prennent, ils finissent par vous donner. C’est vrai, malheureusement, car l’arbitrage n’est pas parfait.