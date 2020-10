Josep Maria Bartomeu est déjà l’histoire de Club de football de Barcelone Et pas précisément pour avoir laissé une grande marque sur elle. Lui et le conseil d’administration qu’il présidait ont démissionné ce mardi après avoir été en fonction depuis janvier 2014, comme intérimaire, et depuis juillet 2015 après avoir été ratifiés par les associés. Maintenant, le conseil d’administration qui commandera Carles Tusquets il doit maintenir le navire à flot jusqu’à la prochaine élection où le successeur de Bartomeu prend la barre d’un navire qui a longtemps été sans capitaine.

Il y a beaucoup de tâches en suspens que Bartomeu laisse après sa démission, de nombreux fronts ouverts avec lesquels le nouveau président de Culé et son conseil d’administration devront faire face dans ses premiers mois. Mais surtout, le plus important que le joueur de Barcelone quitte est la situation avec Leo Messi. Le successeur devra participer et retrouver une relation très dégradée entre Rosario et son club de toujours. Bartomeu a réussi en peu de temps à ce que l’Argentin atteigne une telle usure qu’il a pris la décision de quitter Barcelone.

La seule raison qui a conduit à arrêter Leo Messi sa décision claire de quitter Barcelone cette saison c’est le slam légal qui a été trouvé. En raison de sensations, de sentiments et autres, l’Argentin n’a pas trouvé de raisons de continuer. Principalement sa relation avec Bartomeu C’était à un point de non-retour, complètement brisé par les différentes décisions qui, de l’avis de l’Argentin, étaient préjudiciables au club, aux joueurs et même au reste de ses travailleurs.

Le parcours sportif nul, l’élimination dure de Ligue des champions, le coup de pied pour Suárez et Vidal et la façon de gérer la terrible crise économique qui a résulté du coronavirus étaient les derniers coups dont il avait besoin Messi pour prendre sa décision, la même qui a été reportée une fois qu’il a été confirmé que pour partir, il devait poursuivre le club en justice. Le 10 culé a reculé et a manifesté sa continuité non sans d’abord attiser Bartomeu. Resté dans le Barça mais sa performance dans ce début de compétition de la main de Ronald Koeman Il n’est pas le meilleur malgré le fait que, comme il l’a dit lui-même, son engagement est maximal.

Désormais, le nouveau président culé devra déposer des rugosités entre la décision retentissante de Messi de quitter le club à la fin de la saison – totalement gratuit! – et de rester au club. Cela ne semble pas facile, même s’il y a beaucoup de candidats qui arriveraient avec des promesses et des hommes qui pourraient aider l’Argentin à repenser son avenir. Convainquez Messi, réorienter son chemin dans le club, améliorer ses performances et le faire renouer avec le Club de football de Barcelone C’est peut-être la tâche la plus importante à laquelle le nouveau président Blaugrana devra faire face, le successeur d’un malheureux et chaotique Josep Maria Bartomeu.