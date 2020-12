Afp et Ap

Journal La Jornada

Jeudi 17 décembre 2020, p. a12

New York. Les soi-disant ligues noires de baseball, qui ont fonctionné entre 1920 et 1948, ont d’abord reçu le statut de Major League Baseball pour corriger une omission de longue date dans l’histoire du jeu, a déclaré le commissaire de la MLB, Rob Manfred. , qui a admis le fond de l’injustice.

Ces organisations ont été développées dans le contexte du racisme et de la ségrégation aux États-Unis, où ce n’est qu’ainsi qu’elles ont permis aux Afro-descendants de jouer au baseball de manière professionnelle, les équipes de la Major League ne les embauchant pas.

La décision, qui culmine cette année dans la célébration du centenaire de l’inauguration des ligues noires, implique que près de 3400 joueurs de ces organisations seront officiellement considérés comme des ligues majeures et intégreront leurs records et statistiques. L’un de ces joueurs était Jackie Robinson, qui était une star des Monarchs de Kansas City dans les ligues noires avant de briser la barrière raciale du baseball moderne et de signer pour les Brooklyn Dodgers of the Majors en 1947.

La MLB a déclaré hier qu’elle corrigeait une longue omission dans l’histoire du sport en élevant les organisations d’ascendance afro au centenaire de la fondation des ligues noires, qui se composaient de sept circuits, dont les records de 1920-1948 seront intégrés.

Les ligues nègres ont commencé à se dissoudre un an après l’arrivée de Robinson dans les majors.

La MLB est d’avis que l’omission du comité des ligues noires était clairement une erreur qui doit être corrigée aujourd’hui, a déclaré le commissaire Manfred.

La MLB a admis qu’elle avait pris en compte les recommandations du Baseball Museum and Hall of Fame, du groupe de chercheurs et d’auteurs de la Ligue noire, et les études d’autres auteurs et universitaires du sport.

La MLB travaillera avec le bureau des sports d’Elias pour examiner les statistiques et les records de la Negro League et déterminer comment les intégrer dans l’histoire.

Nous tous qui aimons le baseball savons depuis longtemps que les ligues nègres ont produit nombre des meilleurs joueurs de notre sport, les meilleures innovations et triomphes, sur fond d’injustice, a déclaré le commissaire de la Major League Baseball.

Nous aurons désormais des joueurs de baseball des Negro Leagues à leur place: en tant que joueurs de la Ligue majeure de baseball dans le record historique officiel, a-t-il ajouté.

L’un des records qui feront partie du nouveau record sera les 238 circuits réalisés par Josh Gibson dans les ligues nègres, qui peuvent être inclus dans les records de tous les temps avec ceux d’Earl Averill, Ray Lankford et JD Martínez.