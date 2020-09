Cela n’a pas été la meilleure saison pour Javy Báez. (C’est dire généreusement.) Donc, après sa première solide performance au marbre depuis des semaines – 3-en-4 lors de la victoire des Cubs lundi contre les Cardinals – il a expliqué pourquoi il croyait qu’il avait du mal. Plus précisément, Báez s’est concentré sur un facteur: le fait que les joueurs ne sont plus autorisés à revoir la vidéo pendant qu’un jeu est en cours.

«Pour être honnête, ça craint», a déclaré Báez aux médias à propos des nouvelles restrictions sur la vidéo. «Nous n’avons pas triché. Nous ne trichons pas et nous devons payer pour tout cela. C’est difficile, mais en même temps… beaucoup de joueurs ont aussi du mal. Beaucoup de joueurs ont du mal, et je suis juste un de plus. Mais ce n’est pas la façon dont nous jouons au baseball. J’ai besoin d’une vidéo pour faire des ajustements pendant le jeu. Peu importe qui est là pour nous surveiller. Peu importe que nous ayons toute la police que la MLB veut envoyer ici.

Le point de Báez était clair: les Astros ont utilisé leurs terminaux vidéo pour tricher, la MLB a réprimé en interdisant l’utilisation de la vidéo dans le jeu pour tout le monde, et Báez accepterait n’importe quelle sécurité si cela signifiait que les équipes pouvaient récupérer la vidéo. C’est juste. Mais ce n’est pas tout à fait correct.

Techniquement, la MLB n’a pas interdit les terminaux de relecture vidéo en jeu cette saison à cause des Astros. La MLB et la MLBPA ont convenu conjointement de les interdire en raison du coronavirus – la décision officielle n’est venue que lors de la publication du nouveau manuel des opérations de la ligue en juin. Et, dans ce contexte, cela avait beaucoup de sens. Si vous essayez d’encourager la distanciation physique, vous devriez probablement bloquer tout ce qui implique des va-et-vient dans une petite pièce pour se regrouper autour d’un écran. (Pour ce que ça vaut, les restrictions vidéo ne sont pas présentées comme liées à la stratégie ou au jeu, mais plutôt comme toute autre mesure de santé; elles sont prises en sandwich dans le manuel entre les règles sur la restauration et la capacité du bureau.) sécurité.

Mais ce n’est pas seulement une question de sécurité. C’est aussi une réponse pratique à une question épineuse que le baseball luttait auparavant: comment la ligue allait-elle résoudre ses problèmes de vidéo dans le jeu et de vol de signes? La MLB faisait du rattrapage à ce sujet depuis un moment. Après que les Red Sox aient été surpris en utilisant AppleWatches de manière inappropriée dans la salle vidéo en 2017, la ligue a envoyé aux équipes un mémo exposant les sanctions pour vol de signes assisté par la technologie. Après qu’un responsable d’Astros ait été surpris en train de filmer la pirogue adverse en octobre 2018, des responsables de la sécurité ont été placés dans des salles vidéo pour 2019. Alors, qu’allait faire la MLB maintenant?

La nécessité de s’adapter au coronavirus a rendu la décision immédiate facile – il suffit de retirer tout le système – et la question de ce qui sera autorisé la saison prochaine est laissée pour, eh bien, la saison prochaine. Mais la nature exacte des restrictions actuelles suggère qu’une sorte de changement permanent sera à venir: bien que les salles vidéo complètes et les terminaux communaux soient interdits, les iPad sont toujours autorisés dans les pirogues et les joueurs peuvent les utiliser pour regarder des vidéos. Mais ces tablettes sont limitées à des bandes préchargées sans possibilité d’accéder aux mises à jour du jeu. (En d’autres termes, un frappeur peut regarder un film de la semaine dernière pour se préparer au prochain releveur hors du stylo, mais il ne peut pas revoir sa dernière apparence de plaque pour voir s’il a besoin de faire des ajustements dans le jeu. ) Le fait que la MLB s’est assurée de continuer à permettre aux joueurs d’accéder à certaines vidéos mais pas à toutes les vidéos – cela laisse entendre que l’accès à toutes les vidéos ne reviendra probablement pas.

Ce qui, bien sûr, est profondément frustrant pour les joueurs qui se sont habitués à utiliser la vidéo pour peaufiner leurs performances à la volée.

Après l’expansion de la revue vidéo en 2014, les équipes en sont venues de plus en plus à s’appuyer sur les terminaux de films communaux comme outil important pour effectuer des ajustements en temps réel. C’est choquant que cela disparaisse si soudainement et, naturellement, Báez n’est pas le seul à avoir exprimé sa frustration face aux nouvelles restrictions. JD Martinez a partagé son point de vue avec le Boston Globe au début du mois d’août:

«Dans le passé, j’aurais probablement déjà pu entrer dans la salle vidéo, faire une pause [teammate Andrew Benintendi’s] balancez-vous, regardez-le, faites des comparaisons. C’est un peu ce que je fais pour la plupart des gars de l’équipe. Nous n’avons plus accès à ce genre de choses », a déploré Martinez. «C’est un peu tout le monde seul. Survivant.”

Bien sûr, ce changement n’est qu’une des nombreuses raisons pour lesquelles les frappeurs individuels pourraient avoir des difficultés cette saison. Ce qui correspond à la ligne la plus saillante de la déclaration d’après-match de Báez:

«Ce n’est pas ainsi que nous jouons au baseball.»

La façon dont c’est – en général – n’est pas la façon dont nous jouons au baseball. Une saison de 60 matchs n’est pas la façon dont nous jouons au baseball; les doubles en sept manches ne sont pas la façon dont nous jouons au baseball; les interdictions, les restrictions de voyage et les autres éléments essentiels du jeu dans une pandémie ne sont pas notre façon de jouer au baseball. Le frappeur désigné universel. Le coureur fantôme des manches supplémentaires. Ce n’est pas ainsi que nous jouons au baseball.

Mais c’est ainsi que nous jouons au baseball. Et une partie, probablement, deviendra la façon dont nous jouons au baseball. (Universal DH, oui; saison de 60 matchs, pas tellement.) La question est seulement de savoir ce qui sera inclus dans cela, mais il ne faut pas un énorme acte de foi pour deviner où l’accès vidéo dans le jeu tombera.

