Erendira Palma Hernandez

Journal La Jornada

Samedi 19 décembre 2020, p. a11

Miguel Herrera, entraîneur d’América, a reconnu que bien que la MLS ait augmenté en raison du soutien économique, elle n’atteint toujours pas la Liga Mx. Compte tenu des pertes de l’équipe, il a précisé qu’il faisait confiance à la jeunesse pour affronter le club de Los Angeles aujourd’hui en demi-finale des Concachampions et a exclu la possibilité de signer Carlos Vela.

«Aujourd’hui, je ne pourrais pas dire que la croissance de la MLS nous a rattrapés, ce tournoi est une situation très inhabituelle pour beaucoup et il n’y a qu’un seul club américain en finale. Le Los Angeles FC a été le boom en éliminant León et Cruz Azul, mais chacun avait des situations particulières », a-t-il déclaré lors d’une conférence virtuelle.

La MLS a ouvert le chéquier et a grandi, a même dépassé les salaires du football mexicain et a été jumelée aux Européens, ce qui leur permet de se développer et de se rapprocher de plus en plus du titre de la Concacaf. La ligue américaine a la capacité de se renforcer économiquement, mais les clubs mexicains restent forts et nous chercherons à maintenir l’hégémonie dans ce tournoi.

Bien qu’il ait reconnu le bon travail du Los Angeles FC, l’équipe où joue le mexicain Carlos Vela, il a soutenu que le nom des Eagles a plus de poids par l’histoire.

Le club américain est une équipe solide, mais nous sommes aussi une équipe importante, par l’histoire, l’Amérique pèse plus que n’importe quel club de la MLS à ce jour, a-t-il déclaré.

Bien qu’ils aient chuté au match retour des quarts de finale contre Atlanta United, l’équipe américaine s’est qualifiée pour la demi-finale avec une équipe touchée par des pertes dues à Covid-19 et blessées. Désormais, Herrera devra à nouveau recourir à des jeunes comme Ramón Juárez pour accéder au duel pour le titre.

«Aujourd’hui plus que jamais je fais confiance aux jeunes, c’est pourquoi je joue avec eux. Il y a ceux qui errent sur le terrain et donc je ne peux pas les mettre dans le jeu, mais il y a des jeunes qui veulent être.

Nous avons une équipe courte en raison de diverses circonstances avant le tournoi. Le jeune joueur donne toujours cent pour cent et ce tournoi est vu comme une aspiration à se montrer et à faire comprendre que nous n’avons pas tort en leur faisant confiance. Aujourd’hui, ils doivent démontrer leur capacité et lever la main, a-t-il déclaré.

Interrogé par Carlos Vela, un attaquant du club du Los Angeles FC et qu’il dirigeait dans l’équipe nationale mexicaine, il a déclaré qu’il entretenait de bonnes relations avec le joueur mais a nié qu’il y avait des possibilités de devenir un élément de l’Amérique en raison du salaire élevé de l’attaquant et des décisions personnelles.

Il n’y a aucune possibilité de l’apporter, il est très éloigné qu’il puisse venir au Mexique. Il est très heureux à Los Angeles et m’a dit qu’il continuait à recevoir des appels d’Europe, sa qualité lui permet d’être très attractif auprès de différents clubs. De plus, il a un salaire bien supérieur à la marge de la Liga Mx.