La Major League Soccer a reporté cinq matchs qui devaient débuter mercredi en réponse à la fusillade de Jacob Blake.

Blake, un Noir de 29 ans, a été blessé par balle dimanche devant ses enfants lors de manifestations depuis son apparition dans le Wisconsin et à travers le pays.

Alors que les matchs de la MLS s’étaient déroulés cette semaine, les joueurs et les fans avaient appelé la ligue à prendre position et à annuler les matchs en signe de soutien à la communauté noire.

Bien que le match d’Orlando City contre Nashville se soit déroulé mercredi soir, la MLS a finalement décidé d’annuler les cinq matchs restants qui devaient avoir lieu.

“Toute la famille de la Major League Soccer est profondément attristée et horrifiée par la fusillade insensée de Jacob Blake et les événements de Kenosha”, lit-on dans un communiqué de la MLS. «Nous continuons à soutenir la communauté noire de tout notre pays – y compris nos joueurs et employés – et partageons leur douleur, leur colère et leur frustration.

“Toute la famille de la Major League Soccer condamne sans équivoque le racisme et a toujours défendu l’égalité, mais nous devons faire plus pour prendre des mesures tangibles pour avoir un impact sur le changement. Nous continuerons de travailler avec nos joueurs, nos clubs et la communauté du football en général pour tirer parti de notre pouvoir collectif de lutter pour l’égalité et la justice sociale. ”

Alors que le président américain Donald Trump a condamné les manifestations qui en ont résulté, le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden a appelé le pays à se rassembler pacifiquement pour provoquer le changement.

“Une fois de plus, un homme noir – Jacob Blake – a été abattu par la police. Devant ses enfants. Cela me rend malade”, a tweeté Biden. “Est-ce le pays que nous voulons être? La violence inutile ne nous guérira pas. Nous devons mettre fin à la violence – et nous rassembler pacifiquement pour exiger justice.”

Dans un article du site officiel de la MLS, la ligue a appelé les fans à faire entendre leur voix.

“La lutte doit se poursuivre contre le racisme, l’injustice raciale, le fanatisme, la haine et l’utilisation de la violence par la police contre la communauté noire”, lit-on dans l’article. «Un vrai changement doit se produire: la fusillade de Jacob Blake et les meurtres lors des manifestations à Kenosha, dans le Wisconsin, sont le dernier incident et il doit cesser.

“Tout le monde dans la famille MLS est uni sur ce point. Faites entendre votre voix. Nous soutenons pleinement nos joueurs dans la lutte en cours.”