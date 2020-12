Mais, peut-être, l’itinéraire le plus important est celui qui grimperait au sommet de San Lorenzo (Somiedo), Marabio (Teverga) et Fancuaya, constituant l’étape Camín Real de la Mesa. «Ce pourrait être l’étape reine de la Vuelta en combinant trois ports de première classe», explique Larraceleta. Un itinéraire qui, quel que soit son point de départ, a pour fin assuré le col de Fancuaya, au pied du pic de L’Oral. Bien sûr, la route à travers La Costera élimine l’une des sections les plus spectaculaires, les pentes de Castro. “C’est la jambe noire du port, quatre kilomètres avec une pente moyenne de 8,14% et des zones avec 20%”, détaille-t-il.

Avec Larraceleta se trouve Carlos Palacio, un autre cycliste amateur de Grado, qui estime que Castro est “le premier point difficile” de l’ascension. «Au début, la montée est douce depuis le pont de l’AS-311, mais la dernière chose juste avant d’atteindre Yernes est très difficile», dit-il. Après le briseur de jambe de Castro, il y a une pause pour traverser la ville et commencer l’ascension vers Fancuaya sur une route plus étroite et plus accidentée qui peut donner lieu à beaucoup de spectacle. Et puis un tronçon de Yernes à Braña de Senra avec un dénivelé de 900 mètres et des rampes entre 8 et 10% de dénivelé et quelques virages serrés comme ceux à hauteur du réservoir d’eau qui compliqueront l’ascension. «Ensuite, il y a une courte pause lors du passage dans les cabines de la braña, mais la montée finale commencerait, très difficile, avec une montée assez longue sans pause et des pentes comprises entre 10 et 12%, bien qu’après la dernière courbe, il y ait quelques 600 mètres, dépassant les 15% jusqu’au col », explique Palacio.

C’est le chemin jusqu’à Fancuaya. Une veste de plus de mille mètres de hauteur inconnue des cyclistes sur route. Et c’est l’un des aspects que Palacio met en évidence. «Je pense qu’il y a deux choses pour lesquelles il se distingue: par sa ténacité et parce qu’il est inconnu. De plus, vous êtes en pleine nature et cela peut avoir jusqu’à mille mètres de dénivelé s’ils partent de Grado », précise-t-il. Cependant, l’itinéraire qui attire le plus les fans est celui qui relie les ports de San Lorenzo, Marabio et Fancuaya. “Dans les 50 derniers kilomètres, il aurait 2 120 mètres de dénivelé positif, il y a trois ports très durs qui sélectionnent la course et donnent lieu à des stratégies et des attaques dans les trois ports, ce serait très bien”, souligne Larraceleta. Bien sûr, ils ont un besoin urgent de la réparation du tronçon Marabio, très détérioré et la raison pour laquelle le conseil a été laissé en dehors de la Vuelta en 2019. Et ils condamnent: «Dans la Vuelta, les Asturies peuvent être comparées aux Alpes et aux Pyrénées dans le Giro et le Tour ».