Le monde de la NBA a pleuré la mort de l’ancien All-Star Cliff Robinson samedi matin. Il avait 53 ans.

Cliff Robinson, vétéran de 18 ans de la NBA, est décédé. Robinson, 53 ans, était un All-Star en 1994 et le sixième homme de l’année en 1993 après une course collégiale exceptionnelle à UConn. DÉCHIRURE. – Shams Charania (@ShamsCharania) 29 août 2020

PLUS: les personnalités du sport réagissent à la mort de Chadwick Boseman

Robinson a commencé sa carrière avec les Trail Blazers, jouant à Portland de 1989 à 1997. Il a ensuite joué pour quatre autres équipes (Suns, Pistons, Warriors et Nets) avant de prendre sa retraite en 2007. Il est devenu un NBA All-Star en 1994 et a remporté le NBA Sixth Man of the Year en 1993. En 2000 et 2002, il a remporté NBA All -Honneurs de la deuxième équipe défensive.

Au total, Robinson a joué 18 saisons en NBA avec une moyenne de 14,6 points et 4,6 rebonds en 1380 matchs en carrière. Son maillot n ° 00 a été retiré à UConn, où il a joué les quatre années à l’université. Il a aidé à mener les Huskies à un championnat NIT en 1988.

Alors que la nouvelle de sa mort faisait surface, les membres de la communauté de la NBA ont réfléchi à l’impact de l’homme affectueusement surnommé «Oncle Cliffy».

L’organisation Trail Blazers est profondément attristée par le décès du grand Trail Blazers Cliff Robinson. Nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Cliff. Oncle Cliffy manquera beaucoup aux Trail Blazers et à tout Rip City.https: //t.co/X4ixK1XCPT pic.twitter.com/0njgpimiBH – Portland Trail Blazers (@trailblazers) 29 août 2020

La famille UConn Basketball pleure la perte d’un joueur et personnage légendaire, Clifford Robinson. Nos pensées et nos prières accompagnent la famille de Cliff en cette période difficile 🙏 Repose en paix, Cliff. pic.twitter.com/Bp6Z5hbVUb – UConn Men’s Basketball (@UConnMBB) 29 août 2020

Jim Calhoun à propos de Cliff Robinson: «C’était notre premier grand joueur … il venait d’un milieu difficile à Buffalo, je l’ai vu évoluer en tant qu’homme … c’était un homme bien, a eu une belle carrière et a joué un rôle déterminant beaucoup de grandes choses qui se sont produites à UConn. – David Borges (@DaveBorges) 29 août 2020

Cliff Robinson est également l’un des 3 joueurs (avec Sheed & Dirk) dans l’histoire de la NBA avec plus de 1000 3PTS, BLKS & STLS. Meilleur jeu: 50 PTS (17/26 FG)

pic.twitter.com/L3e7pcO01l – Ballislife.com (@Ballislife) 29 août 2020

RIP Cliff Robinson. Les Portland Trail Blazers de 1989 à 1992 ont été l’une des meilleures équipes à ne jamais remporter de championnat. Il est difficile de croire que Cliff, Jerome Kersey et Kevin Duckworth sont partis. pic.twitter.com/JVlf9yLIXr – Arash Markazi (@ArashMarkazi) 29 août 2020

Les gens oublient à quel point Cliff Robinson était important pour ces premières équipes @DetroitPistons en 2001 et 2002. Durable comme l’enfer, buteur fiable, bon coéquipier. A aidé à créer les bases de l’équipe du championnat ’04. RIP Oncle Cliff pic.twitter.com/I45kAhReMs – Isaac (@WorldofIsaac) 29 août 2020

RIP à l’OG Cliff Robinson. 🙏🏿 – 🏁 Jamal Crawford (@JCrossover) 29 août 2020

Cliff Robinson m’a donné envie de porter un serre-tête. L’un des tout premiers bigs stretch de tous les temps. Un de mes joueurs préférés en grandissant. Repose en paix, Cliff. https://t.co/d85JBdAcCl – Roosh (@RooshWilliams) 29 août 2020

Nous sommes extrêmement attristés d’apprendre que le survivant Cagayan naufragé et le NBA All-Star Cliff Robinson sont décédés à 53 ans, comme l’a confirmé la famille de Robinson à diverses sources d’information. Reste au pouvoir Oncle Cliffy! pic.twitter.com/HJaFBRJqKj – Martin Holmes (@RedmondSurvivor) 29 août 2020

Nous sommes attristés d’apprendre que la légende de #Survivor (et de la NBA) Cliff Robinson est décédée à 53 ans, confirmée par des sources d’information. “Uncle Cliffy” a joué un rôle déterminant dans la réalisation de la saison 28: Cagayan aussi bonne qu’elle l’était. Il était également le premier ancien joueur de la NBA de la série. pic.twitter.com/5Jkh3TRPEk – Survivor Reddit (@Survivor_Reddit) 29 août 2020

Cliff Robinson était plus qu’un grand basketteur, c’était un grand homme. Le réseau Robinson aide les organismes de bienfaisance pour enfants en les mettant en contact avec des athlètes pour recueillir des fonds et sensibiliser. L’organisation de Cliff a aidé deux groupes: Toys for Tots et Autism Speaks. pic.twitter.com/TiVDXC95Bu – Ted Corcoran (Red T Raccoon) (@RedTRaccoon) 29 août 2020