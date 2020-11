RÉFORME

Oaxaca.- Tout dans la vie de Pelusa a favorisé l’épopée et le drame. Il est né à l’hôpital Eva Perón pour annoncer qu’il ferait partie des icônes argentines. Dans les plaines de Villa Fiorito, il a déjoué le destin avec le ballon à ses pieds. Un de ses frères l’a décrit comme «un martien». Mais ce ne sont pas ses talents de cirque qui l’ont conduit à la gloire. Maradona a compris que son caractère unique servait à un sport d’équipe; Il avait besoin du soutien des autres, pas nécessairement pour leur passer le ballon, mais pour que les adversaires pensent qu’il pourrait leur passer. Il a trompé ses rivaux avec ses feintes et ses collègues avec son soutien, les convaincant d’être supérieurs. Ce n’est pas un hasard si ses plus grands exploits se sont produits dans des équipes pour lesquelles personne n’a donné un cinquième, l’Argentine et Naples de Bilardo, qui étaient en sécheresse depuis des décennies.

L’adversité était une spécialité allemande jusqu’à l’arrivée de Maradona. Les blessures et le mauvais temps rendent la Mannschaft formidable. En bon latino-américain, Diego savait que les chutes étaient possibles. Ce qui est unique, c’est qu’il les a transformés en encouragements. Chef rebelle, pariez contre les preuves. Il a échoué dans la riche Barcelone et a triomphé avec beaucoup de mépris. En finale de Mexico 86, il affronta l’Allemagne, endurcie dans de multiples tragédies, et montra que l’Argentine savait mieux souffrir.

Dans cette même Coupe du monde, il a joué le premier match entre l’Angleterre et l’Argentine après la guerre des Malouines. Ce jour-là, il a marqué deux buts de musée: un crime parfait, qu’il a baptisé «la main de Dieu», et un prodige du sport, déjouant cinq sujets de la Couronne.

Sa taille de 1,62 et sa tendance à être en surpoids ne le faisaient pas ressembler à un athlète, mais en toutes circonstances, il faisait preuve de malice. Vêtu d’un smoking, il semblait prêt à terminer un virage.

Jorge Valdano a dit à juste titre que Messi était «Maradona tous les jours». The Fluff n’était pas un génie chronique; il a attendu les moments culminants pour exercer son enseignement. Les statistiques favorisent d’autres idoles, mais personne ne s’est connecté avec la tribune comme lui.

Lorsqu’il est arrivé à Culiacán pour entraîner les Dorados en 2018, l’équipe occupait une triste place dans la division promotion. Diego avait été blessé par sa violence physique, il parlait avec son travail, il pouvait à peine bouger; cependant, il a conservé une passion enfantine pour le jeu. Il a miraculeusement conduit Dorados à deux finales consécutives. Sa principale ressource technique était son magnétisme.

Caractère dithyrambique, il ne se prive d’aucun excès. Il s’est marié au Luna Park de Buenos Aires, ce qui est comme se marier à l’Arena México; en Espagne 1982, il a été victime du Gentil italien, qui a nié son nom en lui donnant des coups de pied avec un record qui méritait l’intervention d’Amnesty International; la mère a menti au stade de Rome en huant l’hymne argentin lors de la finale d’Italie 90; il a critiqué à juste titre et sans cérémonie la FIFA, et a été choisi pour le test antidopage aux États-Unis 94 (il a été testé positif pour avoir pris de l’éphédrine, ce qui aide à respirer, mais pas à botter le cul); il fit de Fidel Castro le deuxième “Barbas” de son choix; Il anime l’émission La noche del 10, un confessionnal de télévision où il pleure et fait pleurer les gens; Il ne lui semble pas contradictoire de promouvoir le communisme en voyageant en jet privé; fait face à des allégations de paternité; Il est passé par un assortiment de dépendances et a subi des injections de médecins peu scrupuleux. Adoré du peuple, il a été gâté mille fois par la presse. Turbulent et injustifiable en dehors du terrain, il était le plus dévoué.

Naples, l’enclave de l’opéra, offrait un cadre parfait. J’étais au stade San Paolo lorsque l’Argentine a éliminé l’Italie lors de la Coupe du monde 1990. Le public vénère le rédempteur qui leur a donné le scudetto. Dans les rues, le nom de Garibaldi était barré pour mettre le napolitain 10 et la meilleure pizza de chaque restaurant s’appelait Maradona. Avant ce match contre l’Italie, Diego a montré sa capacité à influencer l’opinion publique. Il a rappelé aux Italiens du sud que le nord de l’Italie les détestait. Sa harangue avait ce sens: «Quand on joue à Milan, on voit des banderoles qui disent:« Africains, lave-toi les pieds ». La pauvre Italie est allée en Argentine et maintenant elle revient avec les noms de Caniggia et Maradona. »Le 10, il a pu diviser un pays. Le destin étant capricieux, le match s’est terminé par un match nul et tout s’est résolu en pénalités. Les Argentins furent aussitôt sifflés. Le tour de Maradona vint et un silence révérencieux s’empara du stade. Le dieu des petits pieds a marqué avec une nonchalance vertueuse et le public a applaudi les larmes aux yeux. Un livret pour Giuseppe Verdi!

Il y a des circonstances étranges lorsqu’une personne est un peuple.

De manière emblématique, l’autobiographie de la star porte le titre de Je suis le Diego du peuple.

Aucun autre footballeur n’a mérité le dévouement de MaraDios. Élevé en idole, il n’a cessé de faire des erreurs en tant qu’homme. Pendant soixante ans, il vécut avec une passion effrénée. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce qu’il repose en paix.

Les mythes ne meurent pas, ils vont dans un autre domaine. En compagnie de “Barbas”, Diego tirera à nouveau.