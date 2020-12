La mort de Diego Armando Maradona n’est toujours pas pleinement élucidée, mais la machinerie qui tourne autour du chiffre de 10 et tout ce qui était a donné naissance à une entreprise pour le moins ingénieuse. La plus grande société de tours gratuits au monde, GuruWalk, a commencé à proposer des excursions thématiques sur la vie des footballeurs dans le villes de Buenos Aires, Naples et Barcelone.

Après un brillant succès en Colombie avec les Tours sur la série Narcos et la figure de Pablo Escobar, cette société valencienne va promouvoir des excursions autour de Maradona dans les trois villes qui ont le plus marqué sa carrière. “A Barcelone, c’était la première fois que j’essayais de la drogue”Diego a admis dans certaines tournées conçues non seulement pour un public étranger, mais aussi les locaux sont invités à voir comment le footballeur a vécu les années au cours desquelles il est devenu une légende.

Le Tour, qui débutera bientôt à Barcelone et Buenos Aires et ne commencera pas à Naples tant que les autorités sanitaires italiennes ne le permettront pas, vous traverserez les entrailles de la vie de Maradona en présentant les maisons où il a vécu, ses restaurants préférés, les boîtes de nuit qu’il fréquentait et une foule de surprises, comme le confirme GuruWalk. «Nous voulons montrer le visage le plus humain et le plus fragile de Maradona dans la seule ville où avoir le meilleur footballeur du monde ne lui a pas donné l’affection dont il avait besoin », commentent-ils sur le Tour de Barcelone.

Maradona a vécu pendant deux ans dans une maison spectaculaire dans le luxueux quartier de Pedralbes avec un entourage de 40 personnes. La star argentine apprécié la nuit à Barcelone au point que l’entraîneur de l’équipe, El Flaco Menotti, a changé les horaires d’entraînement pour l’après-midi afin qu’El Pelusa se sente plus à l’aise pour combiner sa vie bien remplie.

GuruWalk est devenu la plus grande communauté de Free Tours au monde, présent dans plus de 100 pays, tous les circuits qu’il propose sont gratuits, chaque voyageur définissant le prix à payer à la fin du circuit en fonction de son appréciation. Maradona, bien sûr, est devenu le premier athlète à faire un tour touristique sur sa silhouette. Même en cela, il a été un pionnier.