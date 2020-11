Juan Manuel Vazquez

La Jornada

Dimanche 15 novembre 2020

La mort du manager Lupe Serrano (Tlaxcala, 1922) clôt une époque de l’histoire de la boxe mexicaine. Avec lui se trouvent les vestiges d’un pays qui n’existe plus, où ce sport avait un peu de mystique et de glamour, une profession de fierté et d’honneur, estime Israël Vázquez, ancien champion du monde, filleul et élève du manager décédé vendredi pour une crise cardiaque.

À une époque où le succès en boxe est très similaire à l’efficacité commerciale, les managers à l’ancienne, tels que Serrano, Pancho Rosales ou Arturo Cuyo Hernández, exigeaient un dévouement et une passion absolus chez leurs combattants, ajoute Vázquez.

La boxe a toujours été un métier après l’argent, précise-t-il, mais ils l’ont aussi comprise comme un métier de fierté et de courage. Ils ont exigé que les combattants montent sur le ring avec passion pour plaire au public.

Serrano était un entraîneur par les mains duquel passa les carrières de boxeurs mémorables tels que Ricardo Pajarito Moreno et, brièvement, Wilfredo Benítez. Un métier qui lui permettait de vivre avec le divertissement de l’époque, rien d’étrange quand la boxe avait du charme pour attirer des gens du cinéma et de la musique populaire, comme Pedro Infante et Javier Solís.

Si vous regardez les combattants de cette époque, vous pouvez voir que c’étaient des hommes avec beaucoup de coeur, dit Vázquez; Mon parrain a appris à tout donner en préparation et à chaque combat, comme en boxe avant, peu importe que ce soit un combat modeste.

L’évolution de la boxe a conduit le travail du manager à être une sorte d’administrateur. Vázquez pense parfois que de nombreuses stars actuelles du ring gagnent, sans aucun doute, elles dominent le métier, il ne le conteste pas, mais ses combats manquent d’âme, cette impulsion qui fait se lever un spectateur avec excitation de son siège.

C’est la transition d’une époque, ajoute-t-il; tout est devenu plus efficace, résultats, championnats, contrats. La fierté et le courage ne sont plus une exigence.