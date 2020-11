La Association des joueurs de la NBA a donné son feu vert provisoire à la proposition de la ligue de commencer la saison 2020-21 le 22 décembre et de réduire le calendrier à 72 matchs. «Le Conseil des représentants des joueurs de la National Basketball Players Association (NBPA) a provisoirement approuvé la date de début du 22 décembre 2020 pour la saison NBA 2020-2021“, A déclaré l’agence dans un bref communiqué.

Des détails supplémentaires et NBPA restent à négocier confiance que les parties parviendront à un accord sur ces questions restantes pertinentes pour la saison prochaine », a-t-il ajouté.

La NBA et l’Association des joueurs continuera à négocier dans les prochains jours d’autres aspects de la saison, comme la répartition de la baisse des revenus attendue par la pandémie de coronavirus et les mesures préventives de protection de la concurrence, ont souligné ESPN et le support numérique L’Athletic, qui a avancé le résultat du vote.

Initialement, la ligue prévoyait de lancer la saison début 2021 espérant que d’ici là il y aura des progrès dans le contrôle de la pandémie qui faciliteront le retour des spectateurs sur les tribunaux.

L’évolution de la pandémie, cependant, a incité la NBA à demander aux joueurs de commencer le 22 décembre, 71 jours à peine après la victoire des Los Angeles Lakers lors des dernières séries éliminatoires, qui se sont déroulées à huis clos à Disney World (Orlando).

Ce délai serait le plus court entre la fin d’une saison et le début de la suivante. dans l’histoire de la NBA et aussi d’autres ligues comme la MLB (baseball) et la NFL (football américain), selon ESPN.

La NBA a fait cette demande aux joueurs pour ne pas perdre les audiences télévisées de la saison de Noël et revenir à son calendrier traditionnel, avec l’intention de ne pas s’ingérer dans les Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août).

Selon ., la proposition comprend la fin de la saison régulière le 16 mai et la finale au plus tard le 22 juillet, avec une adaptation des affrontements entre les équipes pour réduire les déplacements de 25%.

La NBA estime que ce calendrier lui permettra de maintenir entre 500 et 1 milliard de dollars de ses revenus au milieu du défi posé par la pandémie de covid-19, qui n’a pas permis aux fans de revenir sur les courts depuis mars.

Jusqu’à présent, les joueurs de la NBA ils avaient hésité à lancer la campagne à Noël et ils ont opté pour le 18 janvier, un jour férié pour Martin Luther King Jr.

Retour des fans

NBA a maintenant un calendrier serré à venir dans lequel, en moins de deux mois, il doit célébrer le draft du 18 novembre, la période du libre arbitre et les champs de pré-saison.

Selon ESPN, La NBA et l’Association prévoient de discuter de l’aperçu gratuit de l’agence “dès que possible” une fois le projet terminé et la pré-saison commence le 1er décembre.

Concernant les négociations financières, les deux parties se sont donné jusqu’à vendredi pour clore la mise à jour de la convention collective, qui régit le système de rémunération des joueurs et la répartition des avantages entre eux et les franchises à parts pratiquement égales.

L’accord dIl doit s’adapter à une saison qui continuera à subir l’impact financier de la pandémie, qui était la principale cause de la réduction des revenus d’environ 1 500 millions de dollars de la NBA la saison dernière, selon les médias.

La NBA, selon ., vise à permettre à un nombre limité de spectateurs d’entrer sur les courts dès le début de la campagne, en fonction des restrictions imposées par les autorités locales.