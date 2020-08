Le boycott par les Milwaukee Bucks d’un match éliminatoire plus tôt cette semaine a lancé un mouvement plus important dans tous les sports américains, avec des équipes de plusieurs ligues décidant de ne pas jouer et appelant à la place au changement social. À l’intérieur de la bulle de la NBA, les arbitres ont mené une marche contre le racisme, et vendredi, une centaine d’employés de la NBA se sont mis en grève et passent la journée à appeler les élus.

Certains joueurs de la NBA ont exprimé leur désir de quitter la bulle et de se joindre aux manifestations dans tout le pays, mais les joueurs ont accepté de reprendre la saison en sachant que la ligue et les propriétaires de l’équipe prendront des mesures qui conduiront à un changement significatif. Vendredi, la NBA et la NBPA ont annoncé un plan en trois points pour promouvoir la justice sociale et l’égalité raciale, qui comprend la conversion des arènes de la NBA en centres de vote pour l’élection présidentielle de 2020. Les éliminatoires de la NBA reprendront samedi à Orlando.