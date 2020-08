La décision des Bucks de boycotter le match de mercredi contre le Magic n’a pas seulement créé un effet domino tout au long de la NBA. Cela a provoqué un mouvement dans plusieurs ligues sportives professionnelles aux États-Unis.

En plus des trois matchs éliminatoires de la NBA qui ont été reportés à la suite du boycott de Milwaukee, plusieurs matchs de la MLB, de la MLS et de la WNBA ont été suspendus alors que les athlètes ont exprimé leur colère, leur tristesse et leur frustration suite au tir de Jacob Blake à Kenosha, Wisconsin. Il est clair que les joueurs sont marre du manque d’action réelle de ceux qui sont au pouvoir.

PLUS: Kenny Smith quitte la “ NBA sur TNT ” pour soutenir le boycott

Maintenant, il y a une grande question qui pèse sur la NBA: que se passe-t-il ensuite?

Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur le boycott des joueurs sur la base des derniers reportages et ce qui pourrait se passer ensuite avec la saison en danger.

Pourquoi les Bucks ont-ils décidé de boycotter le match de mercredi?

Une vidéo diffusée dimanche soir montrait Blake, un homme noir de 29 ans, se faisant tirer à plusieurs reprises dans le dos par des policiers alors qu’il tentait de monter dans son SUV. Les trois enfants de Blake, âgés de 3, 5 et 8 ans, auraient été à l’intérieur du véhicule. L’avocat de la famille Blake, Ben Crump, a déclaré que Blake était paralysé et qu’il “faudrait un miracle” pour qu’il marche à nouveau.

Plus de trois heures après que les Bucks devaient commencer le cinquième match de leur série de premier tour contre le Magic, les joueurs de Milwaukee ont livré un message exigeant la responsabilité. Les gardes Bucks Sterling Brown et George Hill ont lu une déclaration d’équipe aux membres des médias devant les vestiaires de l’équipe mercredi soir qui appelait la législature de l’État du Wisconsin à “prendre des mesures significatives pour résoudre les problèmes de responsabilité de la police, de brutalité et de réforme de la justice pénale”.

La déclaration des Bucks, dans son intégralité:

«Les quatre derniers mois ont mis en lumière les injustices raciales actuelles auxquelles sont confrontées nos communautés afro-américaines. Les citoyens du pays ont utilisé leurs voix et leurs plates-formes pour dénoncer ces actes répréhensibles. << Au cours des derniers jours, dans notre État d'origine, le Wisconsin, nous avons vu la vidéo horrible de Jacob Blake abattu dans le dos sept fois par un policier à Kenosha, et la fusillade supplémentaire de manifestants. Malgré le plaidoyer écrasant pour le changement , il n'y a pas eu d'action, nous ne pouvons donc pas nous concentrer aujourd'hui sur le basketball. “Lorsque nous prenons le court et représentons Milwaukee et le Wisconsin, nous sommes censés jouer à un niveau élevé, donner le maximum d’efforts et nous tenir mutuellement responsables. Nous nous tenons à cette norme, et en ce moment, nous exigeons la même législateurs et application de la loi. << Nous demandons que justice soit rendue pour Jacob Blake et demandons que les officiers soient tenus responsables. Pour que cela se produise, il est impératif que l'Assemblée législative de l'État du Wisconsin se réunisse après des mois d'inaction et prenne des mesures significatives pour résoudre les problèmes de responsabilité de la police, de brutalité et réforme de la justice pénale. Nous encourageons tous les citoyens à s'éduquer, à prendre des mesures pacifiques et responsables et à ne pas oublier de voter le 3 novembre. "

La NBA et la National Basketball Players Association ont annoncé le report de trois matchs éliminatoires (Magic contre Bucks, Thunder contre Rockets et Trail Blazers contre Lakers) qui devaient être joués mercredi peu après que les Bucks aient décidé de boycotter le cinquième match. chaque match sera reporté, mais aucune date de maquillage n’a été annoncée.

La décision de Milwaukee, qui aurait été déclenchée par une discussion d’avant-match dirigée par Hill, a pris le reste de la NBA au dépourvu, y compris le front office de l’équipe. Pourtant, les trois principaux propriétaires de l’équipe des Bucks – Marc Lasry, Wes Edens et Jamie Dinan – ont publié une déclaration commune mercredi soir disant qu’ils “soutiennent pleinement” la décision des joueurs.

“Bien que nous ne le sachions pas à l’avance, nous serions tout à fait d’accord avec eux”, ont-ils écrit. «La seule façon de provoquer le changement est de mettre en lumière les injustices raciales qui se produisent devant nous. Nos joueurs l’ont fait et nous continuerons à être à leurs côtés et à exiger la responsabilité et le changement.

Les joueurs de la NBA vont-ils boycotter le reste de la saison 2019-20?

Après qu’il est devenu clair que les matchs n’auraient pas lieu mercredi, plusieurs rapports ont été signalés indiquant que les joueurs tiendraient une réunion à 20 h HE pour discuter de l’état de la saison. Des entraîneurs étaient également présents, mais on leur a demandé de partir à un moment donné, selon Zach Lowe d’ESPN.

Quelques éléments clés de cette réunion:

Les joueurs ont parlé du vote et de la réforme de la police et de ce que les propriétaires d’équipes doivent faire pour que la saison se déroule, selon Chris Mannix de Sports Illustrated, qui a également noté que les membres des Bucks et des Raptors avaient été particulièrement francs lors de la réunion. boycottez la saison, selon plusieurs rapports, bien que Adrian Wojnarowski d’ESPN ait rapporté que ces votes faisaient partie d’un sondage informel. Toutes les autres équipes ont voté pour continuer à jouer, selon Shams Charania de l’Athletic.Il y aurait eu de la frustration quant à la façon dont les Bucks ont géré le boycott, et certains joueurs voulaient une explication pour expliquer pourquoi ils n’ont pas alerté les autres équipes de leur décision. L’attaquant des Celtics Jaylen Brown, cependant, a soutenu les Bucks et a déclaré qu’ils n’avaient pas besoin d’expliquer quoi que ce soit. Kawhi Leonard et LeBron James étaient “catégoriques” sur le fait de ne pas terminer les séries éliminatoires, selon Brad Turner du Los Angeles Times. James aurait quitté la réunion tôt et a été suivi par le reste des Lakers et des Clippers.Michele Roberts, le directeur exécutif de la NBPA, a exposé les ramifications financières du boycott de la saison, y compris la possibilité que les propriétaires mettent fin à la convention collective et un lock-out futur, par Wojnarowski.

La réunion s’est terminée vers 23 h HE, mais on ne sait pas exactement ce qui a été accompli. Une source a déclaré à David Aldridge de l’Athletic que la réunion s’était terminée «moche» et qu’il y avait une incertitude sur ce qui se passerait jeudi.

Un joueur de la NBA à moi après la rencontre: «C’était émouvant. Chauffé. Cela n’a pas l’air bien pour le moment, mais nous espérons tous que tout le monde dormira dessus et peut-être que nous pourrons le découvrir demain parce que la plupart d’entre nous veulent toujours trouver un moyen de jouer. – Jeff Goodman (@GoodmanHoops) 27 août 2020

Quelles sont les prochaines étapes pour la NBA et ses joueurs?

Le conseil des gouverneurs de la ligue aura un appel d’urgence avec le commissaire de la NBA Adam Silver jeudi à 11 h HE, selon plusieurs rapports. Les joueurs de la NBA ont également une réunion prévue à ce moment-là.

Il est “improbable” que les matchs de jeudi – Nuggets contre Jazz, Celtics contre Raptors et Clippers contre Mavericks – seront joués.

Les discussions sur la poursuite de la saison se prolongeront jusqu’à demain, selon des sources à ESPN, mais il semble peu probable que les trois matchs éliminatoires de jeudi soient joués. «Tout le monde est encore trop émotif», a déclaré une source de haut niveau à ESPN. “Il faut plus de temps pour se réunir à ce sujet.” – Adrian Wojnarowski (@wojespn) 27 août 2020

Aucune décision officielle n’a été rendue concernant le reste des éliminatoires de 2020.