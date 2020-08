La NBA a officiellement annoncé qu’en raison de la décision des joueurs de Milwaukee Bucks de ne pas disputer le match éliminatoire qu’ils étaient censés jouer contre le Orlando Magic en signe de protestation contre la brutalité policière envers la communauté afro-américaine, elle reporte la journée.

Ainsi, les trois duels qui devaient se jouer aujourd’hui ne seront pas joués: Milwaukee Bucks vs. Orlando Magic (3-1), Houston Rockets vs. Oklahoma City Thunder (2-2) et Los Angeles Lakers vs. Portland Trail Blazers (3-1).

La NBA et la NBPA ont annoncé aujourd’hui qu’à la lumière de la décision des Milwaukee Bucks de ne pas prendre la parole aujourd’hui pour le cinquième match contre les Orlando Magic, les trois matchs d’aujourd’hui – MIL-ORL, HOU-OKC et LAL-POR ont été reportés. Le cinquième match de chaque série sera reporté. – NBA (@NBA) 26 août 2020

C’est, sans aucun doute, une nuit historique dans le monde du sport. Certains joueurs, seuls, ont décidé de ne pas jouer un duel dans lequel beaucoup d’argent est en jeu pour des raisons idéologiques.

Nous verrons ce qui se passera dans les prochaines heures. Les joueurs ont décidé de se rencontrer pour déterminer les actions à entreprendre. Pour le moment, nous ne pouvons rien exclure.

Ce que nous pouvons dire, c’est que personne ne s’attendait à ce qui s’était passé. Et ceci, sans aucun doute, est un moment historique dans le sport mondial et américain qui peut tout changer.