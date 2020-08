Jeudi a été un jour clé dans la bulle d’Orlando pour analyser les différents problèmes sur la table qui peut avoir un impact sur l’avenir de la NBA. En dehors de la pandémie, l’un des grands sujets de conversation a été la position de la ligue et des joueurs concernant les changements sociaux qu’ils recherchent dans leurs communautés respectives et au sein de la société nord-américaine.

28/08/2020 à 20:39

CEST

Pendant plusieurs heures, La possibilité de reporter et même de terminer la saison avait été discutée après le boycott que les joueurs avaient fait en réponse à ce qui s’était passé à Kenosha, dans le Wisconsin, lorsque Jacob Blake avait été abattu par la police le week-end dernier.

Après que les Milwaukee Bucs aient décidé de ne pas jouer, les autres matchs de la NBA ont également été reportés. Plus tard, le modèle a été suivi par les équipes de la MLS, de la MLB et de la LNH pour donner plus de pertinence à la question qui afflige la société américaine.

L’accord

Le directeur exécutif du syndicat des joueurs et le commissaire de la NBA, Adam Silver, a publié une déclaration commune dans laquelle les deux parties se sont engagées sur diverses questions sociales qui ont fait partie de la plate-forme établie dans la bulle.

Les joueurs, entraîneurs et gouverneurs d’équipe de la NBA ont eu une conversation franche, passionnée et productive sur les mesures à prendre et pour faire progresser nos efforts et actions collectifs pour soutenir la justice sociale et l’égalité sociale. Entre autres, ceux qui se sont manifestés comprenaient un joueur et un représentant de chaque équipe à Orlando.

Parmi les points qu’ils ont analysés figuraient des mesures plus importantes pour surmonter la question de la suppression des votes, générer plus d’engagement civique et aider à créer une réforme policière et pénale. Cela a également été important puisque plusieurs journalistes et anciens joueurs travaillant dans des rôles de télévision ont soutenu ces initiatives.

Même Michael Jordan lui-même, qui n’a pas été connu tout au long de sa vie publique pour être une personne très active sur des questions de cette nature, pour devenir des individus très actifs à cet égard.

Dans leur accord, ils ont également inclus les chaînes de télévision qui ont les droits sur la ligue. Leur rôle sera de créer des contenus tels que des promotions et des publicités qui feront la promotion de toutes les causes qu’ils défendent.