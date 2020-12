La saison NBA commence coïncidant avec les derniers jours de cette fatidique 2020 et il le fait avec un planning qui promet de grandes émotions et une égalité maximale à pratiquement tous les niveaux. Le combat pour le MVP marquera l’intérêt de la majorité des fans de la meilleure ligue du monde et un joueur de troisième année, avec un passé au Real Madrid et des tonnes de talents derrière lui, commande les paris pour remporter le prix. Luka doncic C’est l’homme.

Selon le bookmaker spécialisé Betfair, le joueur de la franchise Dallas Mavericks est le meilleur prétendant au prix de MVP de la saison régulière de la NBA. Doncic est le favori solo à être nommé MVP grâce à son énorme performance la saison dernière, à la fois dans la phase régulière pré-covid et dans la bulle d’Orlando, où il était sur le point de faire peur aux grands avec exposition après exposition commandant aux Mavs.

Dans le nouveau parcours, les paris placent Doncic comme un excellent candidat pour MVP et, par conséquent, meilleur joueur de la NBA. Les chances sur Betfair sont cinq euros pour chaque pari, supérieur à celui de l’actuel porte-couronne, le Grec Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo. Les deux joueurs étaient même dans leurs prédictions il y a à peine un mois, mais actuellement, la part de MVP 2019 et 2020 a chuté par rapport à celle de Luka et est de 6,0 euros.

Le podium le ferme aussi un double MVP comme Stephen Curry, qui est de retour après une saison pratiquement sans précédent en raison de blessures qui ont frappé sa franchise, les Golden State Warriors. Maintenant, récupéré et sans son grand écuyer, Klay Thompson, une version déchaînée de l’un des plus grands talents de l’histoire récente de la NBA est attendue, bien que toujours derrière l’équipe de jeunes du Real Madrid.

LeBron tombe à la septième place de la course MVP

Derrière ces trois fissures, se détache l’absence de LeBron James dans le Top5, qui est fermé par son partenaire dans les Lakers Anthony Davis et l’attaquant des Brooklyn Nets Kevin Durant, qui réapparaît après une blessure très grave au tendon d’Achille. Les deux ont des frais de 9,0 euros, de manière significative inférieur à celui de Stephen Curry, 8,5 euros pour chaque pari sur Betfair.

Derrière eux se trouvent deux joueurs qui savent déjà ce que c’est que de remporter le MVP, mais qui ne comptent pas autant dans les pronostics que lors des saisons passées. James Harden, au milieu des rumeurs de transfert et d’un état physique loin des souhaits, apparaît comme sixième classé dans la course au titre de joueur le plus précieux de la NBA, avec une part de 12,0 euros, tandis que LeBron, lésé à cet égard en vivant avec Anthony Davis, reste à la septième place avant le début de la saison, avec un taux de profit maximum de 13 pour 1.

Course pour le MVP de la NBA

1.- Luka Doncic – Dallas Mavericks – 5.0

2.- Giannis Antetokounmpo – Bucks de Milwaukee – 6.0

3.- Stephen Curry – Golden State Warriors – 8.5

4.- Anthony Davis – Lakers de Los Angeles – 9.0

5.- Kevin Durant – Brooklyn Nets – 9.0

6.- James Harden – Houston Rockets – 12,0

7.- LeBron James – Lakers de Los Angeles – 13,0

Marc Gasol lance les Lakers pour le ring

Quant à la lutte pour le titre, les Los Angeles Lakers, avec Marc Gasol comme l’un des principaux ajouts à la franchise, sont encore plus favoris pour revalider leur couronne de championnat NBA. Après une magnifique pré-saison, qui s’ajoute à la finale complète dans la bulle et qui s’est terminée avec l’anneau en sa possession, répéter le titre non seulement ne semble pas être une chimère mais c’est l’option la plus probable si l’on regarde les bookmakers.

Que les Lakers remportent un autre anneau NBA Dans le présent, il est coté sur Betfair à 3,80 € par euro pari, un tarif qui est meilleur que celui des Angelenos au début de la pré-saison (4.0) et bien meilleur que

celui qu’ils avaient il y a un an juste avant le début de la compétition (5,5) la saison dernière, alors qu’ils étaient également les meilleurs favoris.

L’un des principaux arguments de cette baisse des quotas, inversement proportionnelle à la montée du favoritisme, est l’embauche de Marc Gasol, frère de l’une des légendes de la franchise et qui sait déjà ce que c’est d’être un All-Star et un champion NBA – avec les Raptors de Toronto. Si Marc est le premier favori des Lakers, un autre international espagnol, Serge Ibaka, débute deuxième des paris également avec sa nouvelle équipe, Los Angeles Clippers par Kawhi Leonard, qui apparaissent à la deuxième place à égalité avec les Milwaukee Bucks et les Brooklyn Nets, tous avec des frais de 8,50 pour chaque euro misé, en tant qu’outsiders prêts à voler la couronne de champion NBA aux Lakers de LeBron James, Anthony Davis … et Marc Gasol.