Le duel entre les Ravens et les Steelers est l’un des plus importants de la semaine 12 de la saison 2020 de la NFL | Joe Sargent / .

Au lieu de trois, il n’y aura que 2 matchs de Thanksgiving Day – # Texans- # Lions et # Cowboys- # Washington. “Cette décision a été prise par prudence pour assurer la santé et la sécurité des joueurs, des entraîneurs et du personnel le jour du match et en consultation avec des experts médicaux.” Https://t.co/BmIl66Fa9a

– Ian Rapoport (@RapSheet) 25 novembre 2020