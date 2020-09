Mardi, la NFL a annoncé ce qu’elle ferait pour sensibiliser le public à la violence policière et à la justice sociale, et sans surprise, elle n’a pas de mordant. Les phrases «It Takes All Of Us» et «End Racism» seront visibles dans les zones d’extrémité, et en dehors de cela, tout est sur les joueurs.

Les athlètes pourront porter un t-shirt approuvé par la NFLPA pendant les échauffements qui se lit comme suit: «L’injustice contre l’un de nous est une injustice contre nous tous.» Ils peuvent également porter une chemise avec un slogan approuvé par la ligue, notamment «Stop Hate», «It Takes All Of Us», «End Racism» ou «Black Lives Matter». Les joueurs seront également autorisés à mettre le nom d’une victime de violence policière sur le rembourrage inférieur blanc de leur casque.

Réduire la pression sur la ligue et la mettre sur les joueurs est au cœur de la marque de la NFL. Il vise à en dire très peu, espérant plutôt que l’accent sera déplacé sur les joueurs individuels afin de les soulager. Si la NFL rend ce soutien facultatif par lâcheté, cela révélera quels joueurs sont des lâches.

La NBA a fait des démonstrations similaires et a confié aux joueurs la responsabilité de décider comment procéder, mais les joueurs de la NBA et de la WNBA ont eu une réponse unifiée. La ligue a approuvé les noms et les slogans sur le terrain et les maillots, mais le mouvement s’est manifesté au-delà – caractérisé par la grève pendant les séries éliminatoires, ce qui a suscité une reconnaissance et une action plus larges.

Que ce soit en prenant un genou comme Colin Kaepernick et en risquant de se faire prendre une balle noire, ou en Alejandro Villanueva refusant de participer à une manifestation d’équipe, invoquant ses antécédents militaires comme raison pour laquelle il ne participerait pas. Les joueurs ont toujours défendu ce en quoi ils croyaient, gagnant souvent des représailles de la NFL. Cependant, prétendre être apolitique dans la NFL est autant une marque que représenter quelque chose.

Il y a une longue liste de joueurs qui changent régulièrement de focus sur le football chaque fois qu’on leur demande leur avis sur des problèmes hors du terrain. Ils prétendent ne pas avoir de sentiments sur les problèmes ou feignent l’ignorance – mais en réalité, ils se tissent dans un modèle créé par la NFL: essayer de plaire à tout le monde. C’est un équilibre que la ligue a essayé de maintenir pour toujours, choisissant ses batailles uniquement lorsque le tollé public exige une réponse.

Ne vous y trompez pas: si la NFL avait sa manière, rien ne se passerait cet automne pour lutter contre le racisme systémique ou la violence policière, mais le climat, en particulier à la suite des grèves de la NBA et de la WNBA, les a forcés à prendre une sorte d’action pour assurer la même chose. l’organisation par les joueurs ne se fait pas dans la ligue. Cela a détourné l’attention autant que possible en permettant à ses athlètes de prendre position sur les problèmes auxquels ils croient, et cela signifiera également voir quels joueurs sont plus fidèles à leurs marques personnelles et à leur potentiel de gain que des problèmes plus larges.

Il n’y aura pas de chemin facile, quelle que soit la direction choisie par les joueurs. Les téléspectateurs se sentiront aliénés de toute façon et il y aura sans aucun doute des critiques quelle que soit la décision d’un joueur. Certains membres du public seront des joueurs contrariés qui choisissent de ne pas participer à des manifestations qui n’en font pas assez pour utiliser leur stature et leur renommée pour promouvoir la discussion et la sensibilisation, d’autres seront furieux à l’idée que les Noirs ne devraient pas risquer d’être tués par des flics. à chaque rencontre avec la police. Tel est le climat de 2020, et chaque joueur en est naturellement conscient, même s’il prétend ne pas l’être.

Ce qui reste à voir, c’est le bilan personnel que cela aura sur les joueurs. Certains pourraient être aliénés dans les vestiaires en raison de leurs croyances. D’autres seront obligés de répondre aux questions toute la saison, quel que soit le côté de la clôture où ils se trouvent. La grande ironie de la situation est qu’un argument de base contre Kaepernick restant dans la NFL est que sa position politique causerait une «distraction» pour une équipe qui l’a signé, donc en échange, la NFL a tout mis sur ses joueurs, assurant une saison complète de «distractions» parce qu’ils n’ont pas eu le courage de prendre position en tant qu’organisation.

C’est malheureux, mais attendu. À la fin de la journée, la NFL ne représente rien d’autre que de l’argent. Ses mouvements seront toujours calculés avec la ligne du bas à l’esprit. Il ne veut pas vraiment mettre les dents derrière ses actions, juste assez pour faire taire le public – à moins que vous ne leur donniez de l’argent. S’il y a de l’argent liquide dans la ligue, alors ils sont à vous pour un week-end, un mois ou tout ce que vous voulez – ouvrez simplement ce chéquier.

Quand les questions se posent, et l’indignation, et les gens qui attaquent les joueurs pour leurs positions se souviennent juste d’une chose: la NFL l’a fait. Le bouclier a fait son appel pour se tenir à l’écart de la situation afin que ses joueurs en portent le fardeau. C’est l’héritage de la ligue, et cela continuera pour toujours jusqu’à ce qu’il y ait un réel changement.