Matthew Emmons-USA TODAY Sports

La NFL a repris l’enquête sur les allégations de harcèlement sexuel sur le lieu de travail de l’équipe de football de Washington.

Le propriétaire Dan Snyder a confirmé la décision dans un communiqué, affirmant qu’il avait suggéré le transfert au commissaire Roger Goodell.

<< Récemment, l'équipe de football de Washington a lancé une enquête indépendante par une tierce partie sur les allégations concernant notre culture et les incidents de harcèlement. Lors de conversations avec le commissaire Goodell, Tanya et moi avons suggéré à la NFL de superviser pleinement l'enquête afin que les résultats soient complets, complet et approuvé par les fans, les joueurs, nos employés et le public », a déclaré Snyder dans un communiqué, via Adam Schefter d'ESPN. "Je remercie le commissaire Goodell d'avoir accepté notre suggestion et l'ensemble de l'équipe de football de Washington reste déterminée à coopérer pleinement avec tous les aspects de l'enquête."

L’avocat Beth Wilkinson, qui mène l’enquête, fera désormais rapport à la NFL au lieu de l’équipe. Washington a embauché Wilkinson à la suite d’un rapport du Washington Post le mois dernier qui incluait 15 anciennes employées de l’équipe décrivant leurs expériences de harcèlement sexuel au sein de l’organisation. La semaine dernière, le Post a publié un autre rapport alléguant qu’un ancien cadre supérieur avait demandé aux employés de créer une vidéo des coulisses de Snyder, mettant en vedette des pom-pom girls partiellement nus d’une équipe de tournage du calendrier de maillot de bain de 2008. Snyder a par la suite nié les allégations.

“Bien que je n’étais pas au courant de ces allégations jusqu’à ce qu’elles aient fait surface dans les médias, j’assume l’entière responsabilité de la culture de notre organisation”, a déclaré Snyder dans un communiqué. “Même avant l’article d’aujourd’hui, j’ai commencé à prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’équipe de football de Washington soit une organisation diversifiée, inclusive et respectueuse de tous.”

Entre ses deux histoires, The Post a interrogé 40 employées au sujet du harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

Les avocats Lisa Banks et Debra Katz, qui représentent plus de 12 anciens employés de Washington, ont exigé la semaine dernière que la NFL lance sa propre enquête indépendante sur les allégations et suspende Snyder en attendant le résultat de l’enquête. Ils ont également demandé le retrait de Snyder en tant que propriétaire majoritaire si l’enquête corrobore les allégations.

Dans un communiqué, la firme de Washington Katz, Marshall and Banks a déclaré que Snyder “libérerait les employés ou anciens employés de tout accord de non-divulgation aux fins de parler aux enquêteurs”.