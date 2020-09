Les équipes de la NFL ont maintenant moins de 24 heures pour réduire leurs effectifs à 53 joueurs avant la saison 2020 – un processus qui a abouti à des coupes surprenantes avant la date limite de 16 heures de samedi.

Parmi les joueurs notables qui ont déjà été éliminés figurent la sécurité de Dallas Ha Ha Clinton-Dix, le demi offensif de Washington Adrian Peterson et le demi offensif de Jacksonville Leonard Fournette. Certaines de ces réductions ont été particulièrement choquantes, car l’absence de pré-saison a omis de dire qu’un joueur pourrait ne pas bien fonctionner pour une équipe spécifique.

La date limite de 16 h de samedi permettra aux équipes de la NFL de réclamer des dispenses de joueurs avant de créer leur liste d’entraînement de 16 joueurs. Jusque-là, cependant, les joueurs espèrent éviter cet appel redouté des entraîneurs et des directeurs généraux.

La NFL coupe le tracker 2020: mises à jour de la liste en direct équipe par équipe

Voici les coupes dans la liste des joueurs de la NFL effectuées au cours de la semaine précédant la date limite de samedi 16 h HE, en commençant par celles du lundi 31 août:

(La liste de la NFL coupe les nouvelles via NFL.com et d’autres rapports des médias.)

Coupe de la liste des Arizona Cardinals

CB Jalen DavisWR Hakeem ButlerOL Sam JonesOL Brett TothDL Miles BrownP Ryan Winslow

Coupe de la liste des Falcons d’Atlanta

Coupe de la liste des Ravens de Baltimore

WR Michael DereusC Sean PollardDE John Daka

Coupures de la liste des Buffalo Bills

LB Vosean JosephLB Corey Thompson

Coupe de la liste des Panthers de la Caroline

Coupes de l’alignement des Chicago Bears

RB Napoléon MaxwellWR Ahmad WagnerWR Alex WesleyOL Corey LevinDL Lee AutryLB Keandre Jones

Coupe de la liste des Bengals de Cincinnati

OT O’Shea DugasDE Bryce SterkLB Brady Sheldon

Coupes de l’alignement des Cleveland Browns

WR J’Mon MooreDT Ricky WalkerCB Donnie Lewis Jr.S JT Hassell

Coupe de la liste des Cowboys de Dallas

QB Clayton ThorsonWR Devin SmithTE Charlie TaumoepeauTE Cole HikutiniT Mitch HyattT Wyatt MillerT Pace MurphyT Wyatt MillerC Adam RedmondRB Darius AndersonDE Joe JacksonS Ha Ha Clinton-Dix

Coupes de l’alignement des Denver Broncos

Coupe de la liste des Lions de Detroit

Coupures de la liste des Packers de Green Bay

Coupe de la liste des Texans de Houston

QB Alex McGoughDT Albert HugginsLB Daren Bates

Coupe de la liste des Colts d’Indianapolis

FB Roosevelt NixWR Chad WilliamsWR Artavis ScottTE Ian BuntingT Andrew Donnal

Coupes de l’alignement des Jaguars de Jacksonville

RB Leonard FournetteTE Charles JonesWR Marvelle RossLS Matthew Orzech

La liste des Chiefs de Kansas City est coupée

Coupe de la liste des Raiders de Las Vegas

RB Rod SmithG Jordan RoosC Jordan DeveyLB Sharif FinchLB Nick UsherCB Prince AmukamaraCB Nick NelsonCB Madre HarperS Damarious Randall

Coupe de la liste des Chargers de Los Angeles

Coupe de la liste des Rams de Los Angeles

RB: John KellyWR Earnest EdwardsWR JJ KoskiWR Easop WinstonTE Kendall BlantonG Jamil DembyG Jeremiah KoloneG Cohl CabralLB Daniel BituliLB Derrick MoncriefDB Adonis AlexanderDB Jake GervaseDB Juju HughesDB Dayan LakeDB Dayan LakeDBrique MacGheeK Lis Austin

Coupe de la liste des Dolphins de Miami

WR Ricardo LouisWR Chester RogersDE Avery MossLB James CrawfordCB Deatrick NicholsS Jeremiah DinsonQB Josh Rosen

Coupe de la liste des Vikings du Minnesota

RB Tony Brooks-JamesDE Stacy KeelyDT Anthony ZettelLB Jordan FehrLB Quentin Poling

La liste des Patriots de la Nouvelle-Angleterre est coupée

WR Mohamed SanuDL Michael BarnettCB Michael Jackson

Coupes de l’alignement des New Orleans Saints

Coupe de la liste des Giants de New York

TE Rysen JohnT Jackson DennisDB Jaquarius Landrews

Coupes de l’alignement des New York Jets

DT Sterling JohnsonLB BJ BelloK Brett MaherRB Pete Guerriero

Coupe de la liste des Eagles de Philadelphie

RB Elijah HolyfieldRB Adrian KillinsRB Michael WarrenWR Manasseh BaileyWR Deontay BurnettWR Robert DavisWR Travis FulghamWR Marcus GreenTE Tyrone SwoopesTE Caleb WilsonG Julian Good-JonesC Luke JurigaDT TY McGillDE Matt LeoDB Grayland ArnoldDB Michael JacquetDB Elijah WilliamsDB Grayland ArnoldDB Michael JacquetDB Elijah Williams

Coupes de l’alignement des Steelers de Pittsburgh

Coupe de la liste des 49ers de San Francisco

DE James LockhartCB Jamar Taylor

Coupe de la liste des Seahawks de Seattle

WR Seth DawkinsDE Pita Taumoepenu

Coupe de la liste des Buccaneers de Tampa Bay

K Elliott FryK Matt GayRB Dare Ogunbowale

Coupe de la liste des Titans du Tennessee

G Avery GennesyK Greg Joseph

Coupe de la composition de l’équipe de football de Washington

WR Darvin KidsyRB Adrian Peterson

Quand la liste de la NFL réduit-elle la date limite en 2020?

La liste réduit la date limite: Samedi 5 septembreHeure limite: 16 h HE

Les équipes de la NFL sont libres de couper les joueurs quand elles le souhaitent, mais lorsque la date limite de 16 h HE le samedi 5 septembre arrive, les 32 alignements ne doivent pas comprendre plus de 53 joueurs sur la liste active / inactive. (Les équipes devaient déjà réduire leur liste de camps d’entraînement à un maximum de 80 joueurs d’ici le 16 août.)

Avant 2017, les équipes ont travaillé à travers et de multiples délais de réduction des effectifs tout au long de la pré-saison pour réduire leur personnel. Ensuite, les propriétaires de la ligue ont voté pour créer le format encore utilisé aujourd’hui – une date limite pour réduire les listes à 53 joueurs à la fin de la pré-saison.

En 2020, bien sûr, il n’y a pas de pré-saison, mais la seule date limite de réduction de la liste reste la même que celle initialement prévue. Il atterrit une semaine avant le début de la saison régulière.

La liste de la NFL réduit les règles

En partie parce qu’il n’y a pas de matchs de pré-saison, de nombreuses équipes auront déjà effectué la majorité de leurs mouvements d’alignement avant la date limite et n’auront pas à couper 27 joueurs à la fois.

Voici la langue officielle de la NFL à la date limite du 5 septembre:

“Avant 16 heures, heure de New York, les clubs doivent réduire les effectifs à un maximum de 53 joueurs sur la liste active / inactive. … En même temps que la réduction à 53, les clubs qui ont des joueurs dans les catégories Actif / Physiquement Incapable de jouer ou Blessure ou maladie active / non liée au football doit sélectionner l’une des options suivantes: placer le joueur en réserve / physiquement incapable de jouer ou réserver / blessure ou maladie non liée au football, selon le cas; demander des dérogations; résilier le contrat; contrat commercial; ou continuez à compter le joueur sur la liste active. “

Il y aura une période de réclamation pour les joueurs qui font l’objet de dérogations lors de la réduction des effectifs, mais cette période expirera à midi HE le dimanche 6 septembre.

Une heure après la fin de cette période de réclamation, les équipes pourront commencer à constituer leurs équipes d’entraînement de 16 joueurs. Vous trouverez ci-dessous le calendrier complet des coupes / construction de la liste NFL.

Date

un événement

16 août Date limite pour réduire les effectifs du camp d’entraînement à 80 joueurs 5 septembre 16 h HE Date limite pour réduire les effectifs à 53 joueurs 6 septembre Période de demande de dérogation après la fin des coupures à midi ET 6 septembre Les équipes peuvent commencer à signer les joueurs de l’équipe d’entraînement à 13 h ET La règle du Top 51 du 10 septembre expire

