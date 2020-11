De la rédaction

Journal La Jornada

Samedi 7 novembre 2020, p. a10

Alors que la situation juridique de Guillermo Billy Álvarez à la tête de la présidence de Cruz Azul est clarifiée, le groupe d’opposition, dirigé par José Antonio Marín, a rendu effectif le premier renouvellement de contrat à La Maquina, celui de Rafael Baca, qui a signé une prolongation de contrat pour deux ans de plus.

Rafael Baca a renouvelé son contrat avec La Maquina. Le joueur mexicain portera les couleurs célestes jusqu’en 2022, a rapporté le club céleste sur son site officiel.

Bien que le joueur du Michoacan ait mis fin à son contrat jusqu’en décembre et n’ait pas eu beaucoup d’activité dans le tournoi des Guardianes 2020, il représente un atout de l’équipe, donc le groupe qui a pris le contrôle de la Cooperativa La Cruz Azul a misé sur sa continuité.

Baca est arrivé sur le campus de La Noria à la Clausura 2014, en provenance des tremblements de terre de San José.

Lors de son premier tournoi, il n’a disputé que deux matchs, contre Morelia et Pumas. Petit à petit, celui qui est né à Tuxpan, le Michoacán, s’impose dans le milieu céleste et ajoute des minutes. Il a disputé 213 matches avec le maillot de La Maquina, entre la Copa Mx, la Liga Mx, la Concacaf et la Leagues Cup.

Fier d’être ici, fier d’être de La Maquina, a écrit le milieu de terrain sur les réseaux sociaux, qui dans ce tournoi compte 691 minutes en 10 matchs joués, dont huit en partant.

De même, l’actuel conseil d’administration va désormais se concentrer sur les contrats de Pablo Aguilar et Jesús Corona, qui mettent fin à leur relation de travail l’été prochain. Le prêt d’Ignacio Rivero n’était que d’un an et se termine également en juin 2021.