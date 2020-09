La dernière fois que Espagne Il a vu son pays jouer un match de football, c’était 2019, le coronavirus n’a pas guéri les Chinois, Robert Moreno C’était un entraîneur et le but était de briller dans le Eurocup qui aurait dû être disputé entre les mois de juin et juillet 2020. 290 jours après cette réunion qui s’est terminée par un déménagement dans le Metropolitan depuis des heures avant le match, le limogeage de Moreno et le retour de Luis Enrique ont commencé à avoir lieu, rien de ce que le fan espagnol pouvait imaginer était accompli. Avec la nouvelle année est venu le bogue qui a arrêté nos vies, l’euro a été reporté et rien n’allait être comme ce jour-là de novembre. Les choses ont tellement changé que même l’équipe nationale se ressemble très peu.

Luis Enrique a décidé de renouveler l’équipe avec son esprit tourné vers l’Eurocup à contester en 2021, si le coronavirus le permet. Il y a huit nouveaux arrivants dans un appel extrêmement passionnant. Seuls Sergio Ramos, Busquets et Navas savent ce que c’est que de gagner avec l’Espagne et les autres, avides de succès, veulent ressentir ce que c’est que de remporter un titre pour le pays. Comme ce serait bien pour nous tous dans ces moments troublés, une joie pour l’équipe nationale.

Unai Simón, Eric García, Reguilón (Bien que ce soit sur une liste, il n’a pas fait ses débuts), Mikel Merino, Óscar Rodríguez, Ansu Fati, Ferran Torres et Adama Traoré sont les nouvellesBien que ce dernier soit exclu pour le match contre l’Allemagne et qu’il soit très difficile de faire partie de l’équipe contre l’Ukraine, car il a été infecté par le coronavirus. En plus de cette perte, Il faut compter celui d’Oyarzabal, également dû à Covid-19, et celui d’Asensio, avec un œdème au genou.

La nouvelle Espagne vivra son coming-out contre l’Allemagne. Un test de qualité qui servira à commencer à voir si la révolution de Luis Enrique est sur la bonne voie ou a encore besoin d’ajustements pour être compétitive. Le match appartient à la Ligue des Nations, une compétition que Las Rozas affectionne beaucoup.

La vieille Allemagne

Le rival est le même que toujours. Une sélection avec une certaine absence, un nouveau visage, mais ultra compétitif et désireux de rattraper après ses dernières performances en Coupe du monde en Russie et en Ligue des Nations, où il était en bas de son groupe et n’a pas redescendu en raison du changement de format de l’UEFA.

Faible Il ne pourra pas compter pour cette rencontre avec les joueurs du Bayern et de Leipzig qui ont débuté en août en Ligue des champions qui s’est terminée à Lisbonne. Les Bavarois Joshua Kimmich, capodastre défensif, l’ailier buteur Serge Gnabry ou Manuel Neuer, le capitaine habituel de l’équipe nationale, ne seront pas présents face à l’Espagne. Le joueur barcelonais Ter Stegen non plus.

D’un autre côté, Niklas Süle, grièvement blessé la saison dernière et peu utilisé en Ligue des champions, retournera à l’axe derrière. Löw compte sur lui comme un pilier arrière pour le championnat d’Europe. Leroy Sané, la nouvelle star allemande transférée de Manchester City au Bayern cet été, fait également partie de l’équipe. Il en sera de la responsabilité offensive (partagée avec Timo Werner), mais le jeune ailier vient aussi de blessure et doit retrouver le rythme de la compétition.

Süle, Sané et Werner sont trois représentants de la promotion 1995/96, comme Gnabry, Kimmich, Leon Goretzka ou Julian Brandt, une génération en or appelée à ramener l’Allemagne au sommet du football mondial.

Finalement, celui qui ne manquera pas le match sera Kroos, qui à 30 ans est appelé à diriger une Allemagne rajeunie mais dans le but d’être à nouveau parmi les meilleurs.