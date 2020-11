Mis à jour le 15/06/2017 à 14:28

Le Néerlandais Marco Van Basten, directeur général du développement technique de la FIFAa annoncé aujourd’hui que dans le Coupe des Confédérations la possibilité d’un quatrième changement sera introduite, en cas de prolongation. “La Coupe des Confédérations est le lieu idéal pour tester l’expérience d’un système de quatrième joueur pendant les prolongations”, a déclaré Van Basten lors d’une conférence de presse à Saint-Pétersbourg. De plus, il a annoncé que les matches auront plus de temps libre, puisque les arbitres ont reçu l’ordre de mieux contrôler le temps perdu dans la célébration des buts, des substitutions et des blessures. «Habituellement, une minute est ajoutée à la fin de la première mi-temps et trois dans la seconde. Mais les incidents prennent plus de temps, y compris les célébrations de buts, et les fans veulent un jeu plus dynamique. La FIFA exhorte les arbitres à contrôler plus strictement les heures supplémentaires », a-t-il déclaré. Il a également rappelé que les gardiens de but ne peuvent retenir le ballon que pendant un maximum de six secondes, une règle qui est continuellement violée par les gardiens de but. Les arbitres seront également «plus durs» en ce qui concerne la pression qu’ils subissent de la part des footballeurs, une pratique que la FIFA veut éradiquer complètement. Quant au hors-jeu, règle que le mythique footballeur néerlandais a voulu annuler, il a assuré que ce n’était qu’une question de temps, mais que ce n’était pas à l’ordre du jour pour le moment. La Coupe des Confédérations, considérée comme le prélude de la Coupe du monde 2018 en Russie, débute le 17 juin avec le match entre la Russie et la Nouvelle-Zélande et se terminera le 2 juillet par la finale à Saint-Pétersbourg.