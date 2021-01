Dans la famille Nadal il y a déjà ceux qui ont suivi les traces du meilleur joueur de tennis espagnol de tous les temps. Un des fils de Toni Nadal et la cousine de Rafael, Joan, a récemment fait ses débuts dans un tournoi professionnel à l’âge de 16 ans. Son frère aîné, Toni, 17 ans, il joue également au tennis. Tous deux s’entraînent à l’Académie Rafa Nadal de Manacor.

Journées spéciales dans la famille Nadal. Week-end dernier, Joan Nadal, fils de Toni et cousin de Rafael Nadal, il a disputé son premier match de tennis en tant que professionnel, à seulement 16 ans. Le jeune homme a été invité à jouer la phase précédente de la ITF M15 de Manacor. Joan, deuxième fils de Toni, a affronté le Turc lors de la phase précédente Kuzey Cekirge, Âgé de 20 ans et 14e tête de série lors des qualifications du tournoi, qu’il a remporté en deux sets (6-1 et 6-3).

Comme son cousin Rafael, mais avec une distance de 20 ans, Joan contesté son premier jeu professionnel et aussi comment il a fait ses débuts avec la défaite. Un fait anecdotique après tout dans une carrière qui ne fait que commencer. Joan et son frère étudient à l’Académie Rafael Nadal de Manacor, dirigé par son père Toni Nadal, ancien entraîneur de 20 fois vainqueur du Grand Chelem.

Pour le moment, on ne sait pas si Joan et son frère Toni voudront suivre les traces de leur cousin pour faire du tennis leur mode de vie, mais pour le moment, tous deux aiment s’entraîner dans le sport de la raquette. En septembre dernier, les deux frères se sont rencontrés en quarts de finale de la Championnat absolu de Majorque. La victoire a été remportée par Joan, dans un match très serré qui a été résolu 6-3, 4-6 et 11-9.