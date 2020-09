Les fans de Chelsea seront ravis que Timo Werner soit déjà en forme de but alors qu’il a marqué pour l’Allemagne dans la Ligue des Nations.

L’attaquant a marqué le premier but contre l’Espagne – tirant devant le gardien de Manchester United David De Gea dans le processus – mais un égaliseur tardif a été marqué par Jose Gaya a fait 1-1.

. – .

Timo Werner a marqué en seconde période pour l’Allemagne

Werner s’est retrouvé avec beaucoup d’espace dans la surface espagnole, a évité un défenseur et s’est faufilé dans le coin inférieur, ne donnant absolument aucune chance à De Gea.

L’effort à la 51e minute semblait avoir donné la victoire à l’Allemagne mais a concédé un but à la 96e minute.

Gaya était au bon endroit au bon moment pour puiser dans un filet vide au plus profond des temps d’arrêt malgré les protestations du côté local.

Kieffer Moore a marqué un but tardif pour donner au Pays de Galles une victoire 1-0 sur la Finlande.

Moore pensait qu’il avait donné au Pays de Galles et tôt la tête quand il est rentré chez Daniel James au bout de quatre minutes, mais les célébrations galloises ont été rapidement interrompues pour une poussée sur le défenseur finlandais Leo Vaisanen.

Bale s’est également rapproché deux fois et le gardien de but du Pays de Galles Wayne Hennessey n’était guère plus qu’un spectateur alors que le match se dirigeait vers la pause avec quelques instants d’action dans la bouche du but.

. – .

Kieffer Moore a marqué pour le Pays de Galles après 80 minutes

La seconde mi-temps a commencé sans Bale, qui avait montré des signes de rouille avec si peu de temps de jeu au cours des sept mois précédents.

La Finlande aurait dû prendre les devants quatre minutes après le redémarrage lorsque Vaisanen, anonyme à deux mètres, a réussi à tirer son tir d’un poteau alors qu’il était plus facile de marquer.

Le Pays de Galles a ensuite pris la tête à 10 minutes du temps. James a accéléré vers la gauche et a livré un centre invitant à Moore pour ranger son troisième but international.

.

Gareth Bale a été enlevé à la mi-temps

La République d’Irlande s’échappe avec un match nul tardif dans son match contre la Bulgarie qui s’est terminé 1-1.

La Bulgarie a pris les devants 11 minutes après la mi-temps lorsque Todor Nedelev a affronté Bozhidar Kraev entre les défenseurs centraux Shane Duffy et John Egan et il a tiré dans les jambes de Darren Randolph pour porter le score à 1-0.

Il a été laissé à Duffy de ramener l’Irlande du bord de la défaite quand il a pris la tête pour remplacer le corner de Robbie Brady à la troisième minute du temps d’arrêt pour marquer son quatrième but international.

Résultats complets des matchs de la Ligue des Nations de jeudi:

Groupe A4

Allemagne 1-1 Espagne

Ukraine 2-1 Suisse

Groupe B3

Russie 3-1 Serbie

Turquie 0-1 Hongrie

Groupe B4

Bulgarie 1-1 République d’Irlande

Finlande 0-1 Pays de Galles

Groupe C3

Moldavie 1-1 Kosovo

Slovénie 0-0 Grèce

Groupe D1

Lettonie 0-0 Andorre

Îles Féroé 3-2 Malte