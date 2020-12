Les Peñistas de Sentimiento Rojiblanco, se sont réunis à leur siège en une fête en octobre dernier. | Marcos Léon

La pandémie a changé la vie des clubs sportifs. Sans voyages, activités et rencontres pour voir l’équipe, le parcours télématique entretient l’union des adeptes qui partagent une passion: profiter de l’équipe. Sans déplacement, ce poste de dépenses disparaît et cela aide également que, dans la plupart des cas, tous les partenaires continuent de payer leurs frais pour avoir un coussin économique. Il n’y a pas beaucoup de difficultés dans cette parcelle, mais cela diminue le revenu supplémentaire de la vente de la loterie de Noël. «Ce que nous vendions a diminué de 20%, soit près de 40 chéquiers en moins, c’était une aide qui résoudrait l’année pour vous», explique Manolo Llana, de Peña Nacho Cases. Mais ce qui fait le plus mal aux supporters, c’est le manque de proximité. «Nous manquons le plus important, nous réunir et vibrer avec le Sporting», explique Eladio Carrera, du Siempre Contigo peña, qui manque également plus de ventes de billets cette année pour Noël.

L’un des groupes de fans de rojiblanco qui a été le plus touché par la pandémie est Sentimiento Rojiblanco. “Les gens ont voté pour continuer à payer les frais, et que nous avons laissé pour épargner pour de futurs voyages et activités”, explique Xuacu Rodríguez, son président. “Ce que nous souhaitons le plus, c’est d’aller à El Molinón”, dit-il.

Le revenu supplémentaire de la loterie de Noël est un coussin important qui, comme d’autres groupes, a diminué. «Vous n’avez pas accès à autant de monde qu’avant, et ça se voit», explique le vice-président des affaires Peña Nacho, qui regrette également de ne pouvoir faire aucune cérémonie spéciale pour leur dixième anniversaire. «On continue de fabriquer un vermouth multipartite le dimanche, mais plus que la question économique, qui touche aussi, bien qu’il n’y ait pas de dépenses, ce qui nous inquiète c’est la distanciation, qu’il y a des gens qui peuvent perdre leur enthousiasme et se désengager», souligne-t-il. Dans leur cas, ils ont convenu de suspendre le paiement des frais à partir du mois prochain.

La Peña Los Guajes a décidé de ne pas vendre la loterie de Noël à cette occasion. «Nous sommes toujours à jour, ce que nous obtenons, c’est pour voyager, et comme il n’y en a pas, et craignant de vendre moins, nous avons démissionné cette année», explique Juan Castañón, son président. Dans leur cas, ils ont également décidé que le renouvellement des supporters des supporters était gratuit et ont fixé un prix plus bas pour attirer de nouvelles inscriptions.

Don de nourriture

La Peña Carbonera, avec peu de partenaires et des personnes âgées, le covid les a touchés avec deux blessés. “Deux partenaires sont décédés”, déplore Roberto Suárez, son chef. «Les nouvelles inscriptions sont rares que nous ayons, et ce qui nous a donné beaucoup de jeu, ce sont les rencontres ou le prix que nous avons remis au joueur asturien avec le plus de minutes», explique-t-il avant de préciser que «cette année nous avons fait don de 50 euros à la banque alimentaire, le truc c’est très mauvais, et comme il n’y a pas d’activité, nous apportons notre grain de sable à une cause de solidarité », explique-t-il.

À Sentimiento Rojiblanco, ils avaient également prévu quatre voyages pour le second tour, mais les hôtels de Logroño et Albacete les ont déjà annulés, ainsi que le bus Ponferrada – ils sont allés dans la journée – et espèrent faire de même avec le voyage à Leganés. “Avec l’argent accumulé, si le Sporting joue à l’UEFA en ce moment, le voyage serait presque gratuit”, souligne Xuacu Rodríguez.