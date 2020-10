Les années se terminant en six semblaient prédestinées à River pour atteindre la finale de la Copa Libertadores, ce titre international qu’il voulait tant et qui était insaisissable. La première fois que les hommes de Núñez étaient sur le point d’être les champions d’Amérique, c’était en 1966 quand il est allé à un troisième match contre Peñarol et s’est incliné 4-2 au Chili après avoir débuté 2-0. Une décennie plus tard, il atteignait à nouveau la finale et devait à nouveau traverser la chaîne de montagnes pour jouer le bris d’égalité: Cruzeiro l’a battu 3-2 avec un but à la 88e minute.

Il a fallu encore 10 ans à River pour être le protagoniste de la traversée décisive de la Copa Libertadores. América de Cali était la rivale qui est tombée à cette équipe dirigée par Héctor Veira, qui n’avait plus Enzo Francescoli (présenté dans le titre local 85/86), mais avait retrouvé Norberto Alonso à son meilleur. Il a remporté le groupe de la première phase qu’il partageait avec Boca, Peñarol et Wanderers pour avoir plus tard une zone de demi-finale difficile avec Argentinos (champion actuel) et Barcelone de l’Équateur. Il y a eu un match décisif contre El Bicho pour définir le finaliste: c’était 0-0 et là la meilleure différence de buts a prévalu en faveur de River.

De l’autre côté, América de Cali, qui avait terminé deuxième en 85 et avait des figures comme Julio Falcioni à la proue, Carlos Ischia, Roberto Cabañas, Willington Ortiz et Ricardo Gareca. Cependant, cette River avait une équipe avec beaucoup de personnalité, qui est devenue forte en Colombie, où le match aller a été joué. Avec des buts de Juan Gilberto Funes et Norberto Alonso, il a gagné 2-1 (Cabañas réduit, qui des années plus tard serait l’idole de Boca) et était à un pas de la gloire. Bien que les fantômes des autres fins perdues ne lui aient pas permis de se détendre et de faire la fête à l’avance.

Nery Pumpido; Jorge Gordillo, Nelson Gutiérrez, Oscar Ruggeri, Alejandro Monténégro; Héctor Enrique, Américo Gallego, Roque Alfaro; Alonso; Antonio Alzamendi et Funes étaient les 11 que Veira est entré dans la nuit du 29 octobre 1986 à un Monumental qui a explosé avec 80000 fans dans ses stands et une collection qui a été record d’ici là. La tension se faisait sentir à Núñez et le danger était latent dans chaque attaque d’América de Cali. La première mi-temps s’est terminée 0-0 et l’incertitude s’est prolongée.

Au début de la seconde période, le Monténégro et Gareca ont été expulsés, obligeant Veira à retirer Alfaro pour mettre Rubén Darío Gómez et réarmer la défense. Mais 23 minutes après le début de la phase finale, Funes est apparu à nouveau pour tirer sur Falcioni et mettre le 1-0 qui a assuré le retour olympique. Ramón Centurión a été le meilleur buteur de River dans ce Libertadores, mais Búfalo a été le partant dans les deux matchs contre América de Cali et a été facturé dans les deux. Ainsi, son nom était à jamais gravé dans l’histoire des millionnaires.