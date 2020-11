Georgina Rodriguez Elle était moins active sur Instagram depuis plusieurs semaines. De temps en temps, il publie des «histoires» avec ses enfants ou une promotion, mais pas ces poses suggestives qu’il avait l’habitude de télécharger il y a des mois. Ce vendredi, il est réapparu en grand sur Instagram avec une photo dans laquelle apparaît en lingerie transparente dans l’une des chambres du luxueux navire de Cristiano Ronaldo.

La publication fait suite à une campagne de promotion de la marque de cet organisme provocateur avec des transparents qui apparaissent sur la photo. Georgina Rodríguez fait de la publicité pour l’entreprise avec une offre du Black Friday avec cette image, ce qui a suscité les éloges de beaucoup de ses adeptes pour sa spectaculaire. La marque en question est Pretty Little Thing, mais ce qui a vraiment mis le feu aux filets, c’est sa perche.

L’impressionnante salle avec vue sur la mer dans laquelle elle apparaît, l’un des espaces luxueux du magnifique bateau que Cristiano Ronaldo a acheté il y a quelques mois et dans lequel ils ont profité des vacances d’été. On dit au Portugal que le couple, plus que consolidé, attend la fin de la pandémie de Covid-19 pour passer par l’autel, comme ils se seraient fiancés au mois d’août.

Une Georgina Rodríguez qui, il y a quelques jours, était également dans l’actualité pour son côté solidaire. La petite amie de Cristiano Ronaldo collabore avec la fondation «Nuevo Futuro» depuis trois ans et visite chaque année l’un des foyers mis à la disposition de mineurs ou de femmes sans ressources par l’ONG. Il y a quelques jours, elle s’est expressément rendue à Madrid pour jouer le rôle de reine magicienne et aider ceux qui en ont le plus besoin, ce qui suscite l’admiration de ses millions de followers sur Instagram.