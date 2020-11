Nadia Aviles a de nouveau mis le feu à Instagram après plusieurs semaines de publication de photos plus sobres. La petite amie de Denis Suárez, footballeur du Celta de Vigo, a révolutionné les réseaux avec les dernières photos qu’il a publiées sur Instagram, dans lesquelles il apparaît sans soutien-gorge dans une robe blanche moulante, sirotant un verre de vin blanc sous la douche et faisant semblant d’être au téléphone avec la mangue.

“Ces appels inattendus …”, L’influenceuse catalane écrit à côté des trois photos sur lesquelles elle apparaît parfaitement peignée et maquillée et habillée de manière très élégante, y compris des chaussures malgré qu’elle se trouve sur un receveur de douche. Une publication avec laquelle il a balayé de telle manière qu’en seulement 20 minutes il avait déjà reçu 15000 “ j’aime ”, presque rien …

La mannequin et influenceuse, partenaire de Denis Suárez, continue de grandir sur Instagram, où elle a travaillé avec de nombreuses marques de bikinis ou de maquillage. C’est votre grande vitrine et elle atteindra bientôt 250000 followers qu’elle ravit chaque fois qu’il télécharge une photo de ce type, montrant et montrant sa silhouette spectaculaire.

Il y a plusieurs semaines, elle a également triomphé avec une tenue luxueuse de la marque Gucci évalué à environ 3500 euros. Le jeune Catalan est apparu avec une veste qui coûte environ 2000 euros et des bottes hautes en cuir d’environ 1500 euros. Mais ce ne sont pas ses vêtements qui ont le plus attiré l’attention sur son 235 000 abonnés, mais le fait de paraître sans partie inférieure. Il y a des mois, il a également révolutionné Instagram en mettant en ligne une image provocante avec le maillot Celta qui est tombé amoureux des fans de l’équipe galicienne, et il est courant de voir des photos de lui en sous-vêtements, en bikini, etc.