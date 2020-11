On dit en Italie que Lautaro Martínez a rencontré sa petite amie, l’influenceuse Agustina Gandolfo, grâce à Wanda Nara. C’est la femme de Mauro Icardi qui les a présentés tous les deux pour la première fois lorsque Mauro Icardi et Lautamos ont partagé un vestiaire à l’Inter Milan, et c’est alors que l’amour entre eux a émergé, dont la relation est déjà plus que consolidée.

Les deux influenceurs entretiennent de bonnes relations, et Agustina a voulu “ piquer ” Wanda Nara dans les dernières heures avec une crise cardiaque pose très similaire à la représentante et épouse d’Icardi, qui passe le deuxième confinement à Paris et n’arrête pas de publier selfies enflammés et posé sur son compte Instagram.

Mais, comme nous l’avons dit, celui qui a gagné le plus de visibilité ces dernières heures sur les réseaux sociaux a été Agustina Gandolfo, qui s’est vantée de son décolleté dans deux publications avec lesquelles il a mis le feu à Instagram et a balayé ses plus de 700 000 «followers». Sur les premières photos, elle apparaît dans une combinaison noire très moulante et un élégant bonnet noir. Le “ piqué ” avec Wanda Nara est sain et le partenaire d’Icardi répondra sûrement sous peu depuis leur compte …

Dans la deuxième publication, on la voit beaucoup plus près, penchée et vêtue d’un décolleté d’infarctus avec un haut des petits avec une veste noire sur le dessus. Dans les deux cas, elle est parfaitement peignée et maquillée, et Agustina Gandolfo s’occupe du moindre détail de son physique. Lors du premier confinement pour le coronavirus, il est devenu viral à plusieurs reprises pour ses entraînements suggestifs et aussi pour ses poses, certaines d’entre elles contournant la censure d’Instagram et montrant plus que le compte.