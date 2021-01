Image de balise Cristina Pedroche Elle a été la première à parler de poser complètement nue sur la neige, mais elle n’a pas été la seule à avoir profité de la tempête Filomena pour prendre des photos artistiques. Patricia Noarbe, mieux connue sous le nom de Paddy sur les réseaux sociaux, où elle est très active, elle a aussi eu son moment et publié deux photos suggestives ce samedi posant en bikini dans le jardin de sa maison alors que la neige du siècle tombait à Madrid.

«Porfi de café glacé. La folie de 2021 est terminée », a écrit le La petite amie de Marcos Llorente Avec les deux posadas qu’il a postées sur son compte Instagram, où la température a de nouveau balayé et la température monte malgré le froid qui sévit actuellement dans notre pays. La publication compte déjà plus de 16 000 «j’aime» et des centaines de commentaires, et elle n’a pas été la seule du style ces dernières heures.

Et est-ce votre partenaire, Marcos Llorente, Il a également joué dans un moment amusant sur ses réseaux sociaux. Le footballeur de l’Atlético de Madrid est allé plus loin et a publié une vidéo dans laquelle il est vu en maillot de bain marchant vers une chaise longue dans son jardin totalement enneigé, et il s’allonge dessus avec une boisson dont il profite pour promouvoir: “A tout moment ça peut aller.”

De toute évidence, Marcos Llorente a été trolled sur Instagram après avoir téléchargé cette vidéo. L’un de ceux qui lui a “ donné la canne ” a été Sergio Reguilón, avec qui il a coïncidé au Real Madrid: «Alors c’est moi qui ai fait des bêtises …». Il l’a également frappé dans l’armoire blanche avec Lucas Vazquez, qui répond moqueusement. Un autre que les interactions est Sandra Garal, la petite amie d’Asensio, qui se réfère tant à Llorente comme Paddy: “Quels deux de vous avez réunis un jour de neige.”