Patricia Noarbe, mieux connue sous le nom de Paddy Dans le monde des réseaux sociaux, elle est l’une des copines de foot les plus actives et les plus suivies d’Instagram. Et dans les dernières heures, la température a augmenté, récupérant plusieurs poses suggestives de l’été dernier et celles qui apparaissent en string avec l’un de ses chiens.

“Le temps passe vite”La petite amie de Marcos Llorente a écrit dans l’une de ses histoires Instagram à côté de la photo dont nous parlons. Il a ensuite publié deux autres très similaires dans lesquels il sort en étreignant le chien et souriant dans la piscine.

Les trois photos téléchargées par Paddy.

Un Paddy qui n’arrête pas de grandir sur les réseaux sociaux. Les raisons sont multiples, puisqu’il est clair que les posts posés qu’il publie sont très appréciés de ses followers, mais il est également bien connu pour son travail de changement des habitudes de vie en matière d’alimentation et de sport aux personnes qui décident de suivre ses conseils et des plans.

Mais tout n’est pas rose. Il y a quelques mois, il a également révélé sur Instagram qu’il avait traversé une bosse et remercié pour le soutien avec un texte émotionnel: «Dernièrement, j’ai eu certains jours qui auraient pu être meilleurs et en pensant à plusieurs choses, j’ai réalisé à quel point le travail est essentiel pour moi depuis que Paddyness a commencé, c’est quelque chose qui me remplit TROP alors je voulais vous dire MERCI ET MERCI pour tellement. Je crois que la vie me sourit, je suis très reconnaissante et chaque jour je me réveille en voulant donner le meilleur de moi-même, de moi-même et de ceux qui m’entourent et avoir toujours le sourire, pour moi et pour tout le monde, MAIS évidemment de temps en temps j’ai mes «galons» et mes préoccupations comme tout le monde », a déclaré Patricia Noarbe.