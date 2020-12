«Aujourd’hui je me suis réveillé comme ça. Très années 80. Ensuite, je vous dis la crème que j’utilise », a écrit Sara Carbonero sur son compte Instagram officiel. Mais ce qui a le plus retenu l’attention, ce ne sont pas ces mots, mais la photographie qui les accompagne, une image qui a laissé sans voix ses près de trois millions de followers et qui a révolutionné les réseaux. La photo en question est un gros plan du journaliste, la femme d’Iker Casillas, quand j’étais une toute petite fille.

Une image tendre qui est tombée amoureuse de ses ‘followers’, et parmi eux de nombreux influenceurs, certains ont même été sans voix et n’ont répondu qu’avec des émoticônes à la beauté de cette petite Sara Carbonero que la communicatrice a montrée sur ses réseaux sociaux. Par exemple, Georgina Rodríguez a réagi en lui envoyant des cœurs.

“Jolie”, “mignonne” ou “poupée” sont d’autres compliments que Sara Carbonero a reçus après la publication de cette photographie. La journaliste, réinstallée à Madrid après son retour de Porto avec Iker Casillas et ses enfants, a repris son activité professionnelle en relation avec la communication en tant que collaboratrice de Radio Marca et la combine avec d’autres projets qu’elle mène, le plus lié au monde de la mode.

Une Sara Carbonero qui, il y a quelques jours, faisait également la une des journaux pour sa façon de parler et de se souvenir de l’épisode compliqué de la crise cardiaque d’Iker Casillas. «J’étais à Cadix pour le travail. Nous avons volé normalement pour Madrid, où j’ai fait une escale de trente minutes pour prendre un autre avion à destination de Porto. Cinq minutes après avoir quitté la porte, Ana est revenue et a dit: «Sara, calme-toi. Iker a eu une crise cardiaque ‘. Je me souviens juste d’avoir pris le téléphone immédiatement. J’ai d’abord appelé Iker, même s’il était très peu probable qu’il réponde. Ni le médecin de Porto ni Sandro Pereira – l’équipe de sécurité – ne m’ont répondu et c’était étrange », a-t-il déclaré.

Quand nous avons atterri, je suis allé à l’hôpital. Je ne me souviens même pas comment je me suis levé (…) Quand j’ai vu Iker allongé sur la civière, mon âme s’est brisée. Même s’il allait bien, j’ai vu beaucoup d’inquiétude et de souffrance dans la chambre et chez les médecins. C’était palpable. J’ai pris sa main. C’était plutôt instinctif, car je voulais le toucher. Je n’étais plus séparé de lui jusqu’à ce qu’ils me jettent hors de l’hôpital. Heureusement, le couple a réussi à surmonter cette année, la plus dure de leur vie, car elle a également surmonté sa bataille contre le cancer.