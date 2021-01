Il y a des semaines, Bernard Tomic Il était un protagoniste dans le monde entier et non pas parce qu’il avait remporté un tournoi ou battu un grand rival. Le joueur de tennis australien d’origine croate d’origine allemande, vainqueur de l’Open d’Australie junior en 2008 et qui a atteint la 27e place du classement ATP à 19 ans, ne passe pas un bon moment en ce qui concerne son tennis, mais personnellement, il est plus que jamais dans la fenêtre pour son relation avec Vanessa Sierra.

Tomic est considéré comme un jouet cassé dans le monde de la raquette et aussi un rebelle, ayant été suspendu pour inconduite à un moment donné et l’un de ses sponsors a rompu son contrat pour comportement antisportif il y a longtemps. Maintenant, Tomic joue indirectement dans un autre épisode controversé, car sa petite amie est fortement critiquée. Et est-ce que Vanessa Sierra dit qu’il profite de la quarantaine à Melbourne pour en soulever davantage Photos et vidéos intimes non censurées chez Onlyfans.

L’influenceuse et mannequin a été critiquée car elle s’est plainte de la quarantaine obligatoire qu’ils doivent faire en Australie pour jouer l’Open, pour lequel Tomic s’est qualifié par surprise. Vanessa Sierra Il a dit à ses réseaux sociaux qu’ils s’ennuyaient beaucoup et que la seule chose qu’ils pouvaient faire était de jouer à des jeux vidéo, que la nourriture était “merde” … Mais en même temps, il a révolutionné le monde du tennis en affirmant qu’il pouvait en profiter pour mettre en ligne plus de contenu sexuel sur son compte. Onlyfans.

Tomic, numéro 228 mondial actuel, et son partenaire ne peuvent pas quitter leur chambre en raison d’un test positif pour Covid-19 sur leur vol à destination de Melbourne après s’être qualifiés au Moyen-Orient. Il y a un total de 72 72 joueurs confinés dans leurs hôtels pendant 14 jours, y compris Djokovic, qui s’est également plaint. Bien que Vanessa Sierra ait cherché quelque chose de positif à enfermer: ravir ses abonnés de Onlyfans avec des photos et des vidéos enflammées.