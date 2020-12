Après la victoire contre l’ouragan, Marcelo Gallardo Il s’est entretenu main dans la main avec TNT Sports et a analysé les performances de son équipe, qui se bat en Copa Libertadores et également en Coupe Diego Armando Maradona.

“Nous nous sentons mieux après avoir subi une sorte de nid-de-poule de football le mois dernier. C’était mieux contre Nacional, aujourd’hui aussi … J’ai décidé de répéter l’équipe et on trouve toujours des équipes qui se préparent bien à nous jouer, qui ont leur concentration. Nous étions bons, l’usure que nous avons faite … Nous avons manqué une journée de plus pour récupérer, mais nous étions bons sur un terrain qui était mauvais, il faut le dire“dit la poupée.

Et dans la même veine, il a expliqué pourquoi il a décidé de mettre les mêmes onze qui ont battu Nacional: “J’ai remarqué qu’ils avaient très bien récupéré … J’observais, je demandais et ils se sentaient tous guéris. Je voulais aussi donner de la dynamique à l’équipe qui avait fait une bonne performance et voir si nous pouvions gagner pour avoir une chance dans cette coupe aussi. “

“RÉaprès leur premier but, nous avons attrapé un peu plus le ballon et ils sont tombés un peu … Là, nous avons pu mieux le contrôler. Mais ils jouent aussi, il y a un moment où il faut descendre parce que le rival joue, à domicile, avec le résultat à la baisse… Mais nous étions bons », a poursuivi Gallardo.

De son côté, l’entraîneur de River a souligné le moment de tous ses dirigés et la compétition interne qui existe dans l’effectif:Nous essayons de maintenir une équipe avec une bonne et saine compétition, qui a le désir de montrer une alternative pour moi, pour l’équipe. C’est ce que l’on essaie de faire, quand on ne joue pas depuis longtemps, il vous est difficile d’entrer. Mais ce tournoi nous a permis de donner des minutes aux garçons, et c’était bien car ils nous ont donné des alternatives … Ensuite, il y a la compétition interne, c’est bien pour nous. Nous faisons attention à tous, à ce que les plus jeunes se joignent, à ce qu’ils entrent quelques minutes. C’est un bon moment pour tout ça. “

“Nous avons besoin d’alternatives, que les joueurs nous montrent qu’ils peuvent être importants. Ce n’est pas naturel que, parfois, nous naturalisons des choses qui ne sont pas faciles, mais cela nécessite une grande concentration, ils acceptent ma demande, de ne pas se détendre, d’être dans le combat. Le club l’exige de vous. Et cela est promu, tout est promu … Comme ils sont bien ceux qui me donnent des alternatives, Ceux qui jouent comprennent souvent qu’ils peuvent sortir et qu’il existe des alternatives. Ils continuent à travailler, à concourir, de cette façon nous formons une bonne équipe pour se battre pour tout », a ajouté Gallardo.

Et enfin, il était enthousiasmé par la chance de combattre la Copa Libertadores: “Tu t’excites quand ces moments viennentAprès être revenu à l’activité, après tant de mois, avec un événement aussi complexe, ce n’était pas facile d’être dans ces instances, et je tiens à saluer cet effort … Que les joueurs soient concentrés sur cette étape déterminante, nous sommes ravis. Nous nous battrons jusqu’à la fin parce que nous voulons être dans la date finale. Nous avons une série complexe, ce sera un couple, mais nous sommes à un pas de la finale. “

“On devrait se concentrer sur ces dix jours, tout n’est pas très normal. Nous allons couper le pain sucré, griller, et en même temps en pensant que des matchs importants arrivent, ha … Mais bon, il faut faire l’effort “”, a-t-il fermé.