“Je veux te revoir”dit la gigantesque bannière qui, à la mi-décembre, Joan Laporta Il a été envoyé pour accrocher un bâtiment sur le Paseo de La Habana à Madrid, à quelques mètres du stade Santiago Bernabéu. L’avocat de Barcelone a toujours aimé ce match. Le piqué, l’impudence qu’il a toujours défendue, le ramène avec cette phrase. Cette décision a été brillante en matière de marketing. Son visage et sa candidature sont apparus dans tous les journaux télévisés et ont fait la une de tous les médias sportifs.

Il est déjà candidat à toutes fins à la présidence de la Club de football de Barcelone, après avoir collecté ni plus ni moins que 10 257 signatures –8 000 de plus que nécessaire–, a un long chemin à parcourir dans cette course de fond que sont les élections, qui si rien ne change et que la pandémie le permet, la prochaine aura lieu 24 janvier. Chaque fois qu’un candidat avait un tel avantage dans la collecte de signatures, il a fini par devenir président lors des votes suivants. Dans une interview à El Larguero de la SER, il révèle quelle autre phrase il lui a été conseillé de placer sur la bannière madrilène.

«Ils ont suggéré une autre phrase: “ Une grande équipe mérite le meilleur rival ”. Mais j’ai préféré le «envie de vous revoir», c’est plus direct. Notez quelle est ma personnalité », a-t-il déclaré. Laporta sur les ondes, indiquant clairement qu’avec lui reviendrait cette rivalité et cette dispute qui régnaient il y a des années. Ce n’est pas la seule chose qu’il a dite. Le joueur barcelonais joue avec ce truc, avec la carte blanche, avec ce que les Catalans ont déjà vécu pendant leur passage au club, ce dont il n’a pas cessé de se souvenir lors de son entretien.

«Pendant mon mandat de président, j’avais barcelonite. Et je vais essayer de récupérer des Barcelonaitis à nouveau. S’il me disait quelque chose Florentin de la bannière? Demandez-lui … », a-t-il également commenté Laporta, qui n’a manqué aucune occasion de se souvenir de ce que le Barça a gagné avec lui dans le mandat: “Les gens pensent que je fais toujours la fête, ce qui s’est passé, c’est qu’on a beaucoup gagné et j’aime vraiment fêter ça.”

Leo Messi

Ce n’était pas le seul problème qui a entouré l’interview pour Laporta. Évidemment, Leo Messi c’est toujours sur la table. Son avenir reste aussi incertain que celui qui remportera la Ligue des champions cette saison. «Messi n’est pas guidé par l’argent, il veut à nouveau remporter la Ligue des champions. Je dirai à Messi qu’il aimera beaucoup le projet sportif, Je vais faire une proposition que je peux réaliser et il sait», Il a glissé, sans se mouiller, sur l’Argentin alors qu’il pointait un avantage pour le moment:« Il ne peut pas être dupe comme les saisons précédentes. Je crois que avec Messi j’ai un avantage En ce qui concerne le reste des candidats, nous avons une relation d’appréciation mutuelle. Si Messi me dit non, le Barça continue. Mais c’est quelque chose que je ne contemple pas. Il veut rester. Mais sinon, on continue… ».

On lui a également rappelé une prétendue offre de la Real Madrid par l’Argentin, dont il a admis ne rien savoir: «Non je n’avais aucune connaissance. De l’Inter oui. C’était un montant pour lequel un autre président aurait pu montrer une faiblesse. Ils parlaient de la clause, j’ai dit non et ils ont augmenté ».

Les élections et leur favoritisme

En ce moment Laporta il est clairement le favori pour gagner les élections. Il se dit par le nombre de signatures recueillies et aussi par les sentiments que chacun transmet. Il est le seul à vouloir que le jour soit célébré 24 janvier A tout prix, malgré les données sur la pandémie, contrairement au reste: «Nous pensons qu’il est complètement absurde que les élections présidentielles ne puissent pas avoir lieu le 24. Le Barça a besoin d’un leadership fort. La Generalitat n’a pas le pouvoir de décider des élections.

“Je suis au moral gagnant, mais je ne suis pas sous ma garde ni ne me fais confiance”, a avoué Laporta, qui ne voulait pas faire grand cas de Victor Font, son grand rival aux élections: “Si Barcelone sera entre de bonnes mains s’il gagne? Il sera entre de meilleures mains si je gagne.

Xavi, Guardiola, Piqué, Neymar …

Il y avait plusieurs noms de code qu’il a commentés Joan Laporta lors de votre entretien. L’un d’eux Xavi, l’une des bannières du projet Victor Police de caractère à propos duquel il a dit qu ‘«un jour, il sera entraîneur du Barça. Dans mon projet, je n’ai pas dit de noms car je ne pense pas que ce soit approprié. Tout ce qui est dit à propos des noms déstabilise le staff technique. Et esquivé la balle de Guardiola: «Si je voudrais qu’il revienne? Je veux le meilleur pour lui. Je l’ai félicité lorsqu’il a renouvelé avec City, si c’est ce qu’il veut, je suis content pour lui.

Piquer était un autre de ceux qui se sont démarqués même si c’était dans le futur en tant que rival présidentiel: “Je ne pense pas que je ferai face à Piqué lors d’une élection dans le futur, nous irions ensemble.” Aucun nom de signature n’est sorti de la bouche de Laporta, pas même Neymar: Je ne vais pas parler de noms. Je sais comment ça se passe. Si j’en parle, j’augmente le prix et je dévalorise celui que j’ai dans cette position.