Leo Messi Il est déterminé à quitter Barcelone et l’a communiqué au club via burofax. Une succession de désaccords a donné à l’attaquant argentin l’envie de quitter le club dans lequel il s’est forgé et où il est une légende. Depuis l’Argentine, la baisse est soulignée qui pourrait remplir la patience de Rosario lors de la rencontre avec Ronald Koeman, bien que des sources proches du joueur le nient.

«Les privilèges de l’équipe sont terminés, il faut tout faire pour l’équipe. Je vais être inflexible, il faut penser à l’équipe ». En ces termes, Ronald Koeman aurait pu s’adresser à Leo Messi face à face que les deux avaient eu après l’arrivée de l’entraîneur néerlandais sur le banc du Camp Nou. Quelques mots qui n’auraient rien aimé ni dans le contenu ni dans la forme à l’attaquant et capitaine de l’équipe de Barcelone.

Quoi qu’il en soit, Leo Messi a décidé de franchir le pas et de demander son départ de Barcelone dans l’un des moments les plus turbulents de Can Barça et exacerbant la crise du club. Trois échecs consécutifs en Ligue des champions, des désaccords avec le conseil d’administration, l’envie d’un grand projet sportif et les écarts dans le choix du coach ont fini par pousser l’Argentin à franchir un pas que peu imaginaient. De plus, le départ de Luis Suárez, proche compagnon de Leo, avec qui Koeman a fait office de messager – il l’avait déjà décidé – a tout déclenché.

Les supporters ont immédiatement rejoint l’équipe de leur capitaine et mardi soir de nombreux supporters se sont rendus dans les bureaux du club pour demander la démission de Josep María Bartomeu, une décision que le président du club du Barça n’a pas l’intention de donner. .