José A. Suárez, “Cohete”, de Pravia, qui court avec une Skoda Fabia R5 dans le rallye des Canaries, voit à quel point ses chances de remporter le titre ont été compliquées.

La pluie et l’asphalte mouillé, où l’Asturien se comporte très bien, jouent contre lui dans l’épreuve de l’île. Aujourd’hui, il a terminé troisième des Espagnols, un résultat qui, malgré l’abandon de Pepe López (C3 R5), son plus grand rival n’en vaut pas la peine. Rocket Suárez doit finir demain, au plus, deuxième et ajouter les points TC +. Le titre est devenu très compliqué pour le Pravian.

Un choix de pneu risqué l’a plongé profondément dans le classement général, dont il est progressivement sorti. Il a marqué deux scratchs et terminé troisième, derrière le Galicien Iván Ares (Hyundai i20 R5) et le Catalan Nil Solans, tous deux sans options pour le titre.

Demain, avec huit sections de vitesse d’avance et plus de 100 kilomètres contre la montre, il peut encore revenir et remporter son deuxième titre de champion d’Espagne. Vous devez être deuxième ou gagner et gagner le TC +. Tu peux le faire.

Cette saison, il a clairement montré qu’il était le plus rapide, a une grande vitesse de pointe et a également montré qu’il gérait très bien l’avantage sur ses rivaux. Cependant, les prévisions météorologiques sont une fois de plus instables, avec des pluies et des tempêtes aux Canaries. Et dans ces conditions, avoir les bons pneus est une question de chance, car d’un côté de l’île il pleut et de l’autre il fait sec.

Rocket Suárez a déclaré à LA NUEVA ESPAÑA après le test d’aujourd’hui ce qui suit: «Je n’abandonne pas, j’ai encore des options. Je suis optimiste et la voiture va très bien, il est vrai que j’ai pris des risques avec les pneus en montant trois secs et un pluie et vice versa. Bien faire les choses était une loterie ».

Daniel Alonso (Ford Fiesta R5) et Alejandro Cachón (Ford Fiesta N5) sont également en compétition aux îles Canaries. Leurs courses sont plus calmes. Aujourd’hui, en l’absence d’une courte section, Alonso a terminé onzième et Cachón, après avoir perdu deux minutes et demie, a terminé vingt-deuxième et premier parmi la N5.