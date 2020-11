Franco Morbidelli partira de la pole du Grand Prix MotoGP de Valence, après avoir réglé le meilleur temps (1: 30.191). Alors que Joan Mir, actuel leader du championnat du monde MotoGP, commencera à partir de la douzième position. Le pilote Suzuki était prudent sur les conditions de piste et ne voulait pas risquer de trop penser au championnat. Bien qu’il n’ait pas connu sa meilleure journée, ses principaux rivaux au titre (Quartararo et Rins) n’ont pas beaucoup mieux couru non plus.

Le Français partira juste devant Mir, en onzième position, tandis que Rins n’a pas pu dépasser Q1 et partira de la quatorzième position. Il est à noter que Mir est déjà parti douzième à Teruel et a terminé sur le podium, même si à Cheste il est plus difficile de dépasser. De son côté, Rins, n’est pas parti si loin du GP de France où il a débuté seizième et en Catalogne il est parti de la treizième position et a terminé sur le podium.

Jack Miller, deuxième et Nakagami, troisième complètent une première ligne sans précédent avec trois vélos satellites. Pol Espargaró a été le meilleur espagnol classé après avoir signé le cinquième meilleur temps. Derrière lui, Maverick Viñales, sixième, et Aleix Espargaró, septième. La piste était très humide et cela signifiait que les pilotes ne risquaient pas autant car il pouvait y avoir des accidents comme celui d’Álex Márquez en Q1.

Le petit des Márquez a subi une chute spectaculaire au premier trimestre Cela l’a empêché de passer un bon moment. Bien qu’il soit revenu plus tard sur la piste, il a finalement dû se rendre à la clinique mobile en raison de douleurs à la main et au dos causées par la chute.