Lourdes Juárez a reçu quelques privilèges pour être la sœur de Barby. Il ne le nie pas, car sans cet exemple, il assure qu’il ne serait pas là où il est arrivé. Et ce site est aujourd’hui le challenger de la championne du monde des super poids mouches Lupita Martínez, le 12 décembre dans un forum télévisé à Mexico.

La proximité dans sa trajectoire de l’image de sa sœur ne la considère pas comme un fardeau pour son prochain combat, surtout après l’épisode controversé que Barby a vécu. La pionnière chevronnée de la boxe a accusé la combattante Yuliahn Luna de gagner en modifiant ses gants pour le combat. Il n’y avait aucune preuve et les autorités sportives ont exclu toute action illégale dans ce combat.

Cela ne m’affecte pas parce que c’est un autre combat, dit Lourdes; Je ne crains pas non plus qu’ils veuillent me critiquer pour la controverse que ma sœur a traversée. Je suis plus distant que ce que les gens disent; elle devient parfois accro aux commentaires, mais pas à moi. Je reste à l’écart des disputes et des attaques.

Lourdes ne pense pas aux défaites. Elle est convaincue que l’esprit d’un concurrent doit chasser les idées qui nuisent à sa performance. Mais oui, il prévient qu’il n’a aucun scrupule à admettre un résultat, même s’il perd, mais tant qu’il est attaché aux règles.

Ma sœur n’a pas non plus nié sa défaite, fait-elle remarquer; Ce qui s’est passé, c’est qu’elle a ressenti les coups très étranges, quelque chose qu’elle seule a vécu et c’est pourquoi elle l’a dit dans le feu de l’action. Quand j’ai perdu, je l’ai reconnu sans excuses.

Lourdes est passée au super poids mouche lorsqu’elle est devenue convaincue que le champion poids mouche ne lui ferait pas face. Pensez qu’il avait peur, donc sans nuances. Le monarque super fly, en revanche, reviendra d’un an sans activité et défendra sa ceinture.

Ibeth Zamora ne m’a pas donné l’opportunité même si elle a été commandée par la WBC, je pense qu’il avait peur, alors je vais pour ceux qui ne veulent pas risquer et je n’ai pas l’intention de le gâcher.