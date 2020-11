Drapeau argentin avec l’image de Maradona. .

Le parquet de la ville de Buenos Aires En collaboration avec la police de la capitale, ce vendredi a mené trois perquisitions simultanément contre les trois personnes qui ont été photographiées avec le corps de Diego Maradona, ont informé Efe des sources de l’enquête.

Les trois anciens employés de la Maison Funéraire Sepelios Pinier, qui s’est occupé du cadavre de la star du football, décédée à l’âge de 60 ans mercredi dernier, sera convoquée à témoigner par le parquet mais n’a pas été arrêtée car les crimes présumés commis ne sont pas criminels.

Le Bureau des affaires criminelles, des inconduites et des délits numéro 25 de Buenos Aires les citera en principe pour prétendue profanation d’un cadavre et ils peuvent également être accusés d’avoir violé des «droits très personnels».

La publication de photographies par des employés avec le corps de Maradona, certains des images prises avant le départ du corps de Diego pour la Casa Rosada, où il était voilé, et qu’ils ont fait le tour du monde jeudi.

Exposition de photographies originales Le corps sans vie de Maradona qu’il n’a pas été possible de voir autrement puisque pendant le sillage le cercueil est resté fermé.

Lors des perquisitions menées contre ces trois personnes, la police a saisi trois téléphones portables, un ordinateur portable, une clé USB et plusieurs chemises qui Ils correspondaient aux vêtements que portaient les personnes enquêtées au moment où les photos ont été prises.

Les perquisitions ont été effectuées dans une maison privée, un garage – où des informations documentaires ont été saisies – et l’endroit où le corps de Maradona a été préparé, où unfinalisé le lieu d’où les images ont été prises et où des analyses médico-légales ont été effectuées.

Toutes les unités dans lesquelles le parquet et la police ont agi sont situées dans le Quartier de Buenos Aires de La Paternal.

Les sources consultées précisent que le jour où elles seront citées ne sera pas révélé; parce que les défendeurs, qui font face à des amendes financières et de deux à dix jours d’arrestation, ils craignent pour leur sécurité.

Ce vendredi, l’un des anciens employés du salon funéraire, un homme de 48 ans prénommé Claudio qui apparaît sur l’une des photos avec son fils de 18 ans et le corps de Maradona, Il s’est excusé publiquement lors d’une émission de radio locale.

Claudio a dégagé l’entreprise de ses responsabilités et il a dit qu’il avait reçu des menaces téléphoniques d’un groupe de fans du club Argentinos Juniors, où Maradona a fait ses débuts et que c’est aussi le club de quartier où ils travaillaient.

“Nous nous préparions déjà à le prendre. Et ils m’appellent” maigre “, et Mon fils, comme tous les enfants, a levé le doigt et ils ont pris la photo. Je demande à chacun respect et pardon. Ecoutez, j’ai rendu service au père et au beau-frère de Maradona, et je ne l’ai jamais fait. J’étais avec Maradona de près dans la vie. Je ne l’ai pas fait dans la vie sachant qu’il est mon idole, je ne le ferai pas après la mort. Ce n’était pas mon intention. Je sais que beaucoup de gens ont été offensés et l’ont mal pris », a-t-il déclaré à Radio 10.

Claudio a dit que Il a été licencié de la société Pinier Sepelios, dans lequel il avait travaillé pendant sept ans, et que le salon funéraire est une entreprise qui a travaillé avec toute la famille Maradona.

«Je reçois des menaces, car ils me connaissent, je suis du quartier. Des gens qui l’ont ennuyé. Qu’ils vont nous tuer, qu’ils vont casser mon camion. Mes enfants … “, a déclaré Claudio.” Je ne veux rien jeter sur ceux qui défendent une idole “, a-t-il ajouté.