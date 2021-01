Est un peu moins actif que d’habitude ces derniers jours Georgina Rodriguez, Cependant, il a souhaité publier plusieurs “ histoires ” sur son compte Instagram pour féliciter Cristiano Ronaldo pour la Super Coupe d’Italie, un nouveau titre pour les vitrines du footballeur portugais, qui ne cesse de faire croître son palmarès au niveau collectif et individuel, car il n’arrête pas de marquer des buts et d’augmenter son récit déjà historique. Mais l’influenceuse n’a pas seulement félicité son partenaire, mais a mis en ligne une pose qui sort de l’ordinaire sur son profil.

C’est fini 23 millions d’abonnés Ils sont habitués à ce que Georgina Rodríguez publie des photos suggestives en sous-vêtements, en bikini ou en faisant du sport, mais cette fois, elle a mis en ligne une image très différente et en même temps commenté sur les réseaux sociaux pour l’inattendu. L’Espagnol d’origine argentine a publié une “ histoire ” avec un inconnu perché dans un ascenseur avec sa jambe levée et reposant son pied sur la balustrade et avec un look légèrement différent: chapeau en cuir, veste en fourrure, sac assorti, jean, chaussettes sur pantalon et baskets blanches.

Georgina Rodríguez pose dans l’ascenseur

Ongle Georgina Rodriguez qu’il publie généralement des images de sa vie et de ses produits de luxe, des bijoux, des voyages, des vêtements des meilleures marques, et que ces derniers temps, il ne télécharge pas autant de contenu sur son compte Instagram. Ses dernières poses «incendiaires» ont été réalisées à Dubaï, où il a passé les vacances de Noël. Depuis les Emirats arabes unis, l’influenceuse a révolutionné les réseaux à nouveau et plus tard, de retour en Italie, a continué à télécharger des photos de son voyage, comme celle qu’elle apparaît avec un bikini string à l’arrière d’un jet ski.

Cristiano Ronaldo et son partenaire ont profité de ces journées à Dubaï, où les températures sont bien plus élevées qu’en Europe, pour aller à la plage et faire du jet ski. Et Georgina voulait publier le moment où elle en conduisait un, une photo sur laquelle on peut également voir en arrière-plan la «skyline» de la ville dans laquelle Cristiano Ronaldo a reçu un Globe Soccer Award.